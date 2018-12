Standard moet kapitein Sébastien Pocognoli maanden missen wegens operatie aan de heup

Sébastien Pocognoli zal zich op 27 december laten opereren aan de heup en vervolgens twee tot drie maanden out zijn. Dat verklaarde Standard-coach Michel Preud’homme vrijdag op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Oostende (om 20u30).

De 31-jarige linksachter kwam voor het laatst in actie voor de Rouches tijdens de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Krasnodar (2-1), op 25 oktober. Nadien haalde Pocognoli door aanhoudende heupproblemen nauwelijks nog de selectie van Michel Preud’homme. In totaal kwam de kapitein van de Rouches dit seizoen tot negen officiële duels.