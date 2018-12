Moordenaars Scandinavische toeristen sliepen in tent naast hun slachtoffers

Er raken steeds meer details bekend over de vier Marokkaanse mannen die twee Scandinavische meisjes vermoordden in het Atlas-gebergte. “Ze hadden hun tent naast die van de meisjes opgezet en toen ze op trektocht vertrokken, zijn ze hen gevolgd”, zegt een ooggetuige.

Louisa Vesterager Jespersen Foto: REUTERS

Louisa Vesterager Jespersen (24, Denemarken) en Maren Ueland (28, Noorwegen) zijn met een mes vermoord en onthoofd. De moorden zijn op camera vastgelegd. Die beelden zijn daarna op sociale media verspreid. Er is op te zien hoe een blonde vrouw schreeuwt van de pijn terwijl een man met een scherp keukenmes in haar hals snijdt.

De vrouw werd onthoofd teruggevonden. Het andere slachtoffer had diepe snijwonden in de hals. Een lichaam lag in de tent, het andere er net buiten. De lichamen zijn gevonden door twee Franse wandelaars.

De Fransen keerden meteen terug naar het dorp Imlil van waar alle tochten naar de nabije berg Toupkal vertrekken. Ook de twee meisjes waren daarnaar op weg. De Fransen waarschuwden iedereen niet naar boven te gaan. “Ik wilde niet dat zijn zagen wat bij hadden gezien”, zeggen ze in de Marokkaanse pers. “Het is te erg. Het doet je weer nadenken over wat echt belangrijk is in het leven.”

Daklozen

Volgens de campinguitbaters waar de twee meisjes laatst verbleven, werden ze kort voor hun vertrek gezien, samen met drie Marokkaanse mannen. “De drie mannen waren zogezegd daklozen uit Marrakech. Ze hadden hun tent opgezet vlak naast die van de meisjes. Toen de meisjes hun trektocht begonnen, zijn de mannen hen gevolgd.” Ook op bewakingsbeelden van het hotel/camping is te zien hoe de mannen de meisjes volgden.

Maren Ueland .

Ondertussen zijn in Marokko al negen mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht de moorden te hebben gepleegd of nauwe banden te hebben met de moordenaars. Volgens Marokkaanse media zijn de politiediensten ervan overtuigd dat de video met de lijken van de meisjes authentiek is.

De Marokkaanse politie is er steeds meer van overtuigd dat de opgepakte daders zeer nauwe banden hebben met de ISIS-leiding. Zij vond een filmpje waarop vier opgepakten trouw zweren aan ISIS-leider al-Bagdadi. De video zou pas vorige week zijn gemaakt.

De Marokkaanse politie probeert op dit moment de juiste route in kaart te brengen die de twee meisjes volgden vanaf het dorp Imlil, de vertrekplaats naar de top van de Toubkal.