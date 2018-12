Zweedse diplomaat moet Rusland verlaten

Rusland heeft een Zweedse diplomaat de deur gewezen. Dat meldt het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder twee Russische aanvragen voor diplomatieke visa geweigerd. “Daarop heeft Moskou een diplomaat van de Zweedse ambassade op het matje geroepen en gevraagd om Rusland te verlaten”, meldt een woordvoerder van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stockholm betreurt de beslissing van Rusland. Het is voorts niet duidelijk of de Zweedse diplomaat intussen al terug in Zweden is. Er zijn ook geen gegevens bekend over de identiteit van de diplomaat of de reden waarom de Russische aanvragen voor de visa geweigerd werden.