Familie hoopte 30 jaar lang om Ursula (17) ooit terug te zien, maar nu komt waarheid over haar verdwijning uit

Meer dan dertig jaar leefde de familie van Ursula Barwick in onzekerheid. Het meisje was zeventien toen ze spoorloos verdween in Australië. Pas nu hebben speurders de waarheid over haar verdwijning kunnen blootleggen.

Ursula Barwick had op zeer jonge leeftijd een gewaagde beslissing genomen: ze zou stoppen met studeren en alleen verhuizen van de Central Coast naar de grote stad Sydney. Een beslissing waar haar familie volledig achter stond.

Maar in oktober 1987 verdween Ursula, toen zeventien jaar oud, plots spoorloos. Een onrustwekkende verdwijning die meer dan dertig jaar niet opgelost geraakte. Tot nu.

“Jessica Pearce”

De bal ging aan het rollen toen Adam Marsh van de Cel Vermiste Personen in 2010 plots gelijkenissen zag tussen de omstandigheden waarin Ursula verdwenen was en de omstandigheden waarin een ander meisje - Jessica Pearce - gestorven was.

Twee rechercheurs van de politie kregen de opdracht om alles tot in detail uit te zoeken. Ze herbekeken getuigenissen, autopsierapporten en tientallen andere documenten. En wat bleek: Ursula Barwick en Jessica Pearce waren dezelfde persoon.

Ursula Barwick was omgekomen bij een frontale aanrijding nabij Tarcutta in oktober 1987. Ze werd echter begraven onder de naam “Jessica Pearce”. Een alias die ze had aangenomen na haar verhuis naar Sydney. De fout was gebeurd nadat een kennis haar daar als Jessica had geïdentificeerd in het mortuarium.

Emotionele rollercoaster

De familie kreeg vrijdag officieel bevestiging dat de zaak afgerond is. “Het doet enorm veel pijn om te horen te krijgen dat ze dood is”, zegt haar nicht Melissa Pouliot. “Maar we zijn ook blij dat we nu eindelijk verder kunnen. De laatste dertig jaar zijn een zware emotionele rollercoaster geweest.”

Cheree, de moeder van Ursula, zal nooit weten wat er met haar dochter gebeurd is. Zij overleed veertien jaar geleden. Maar haar vader Peter, stiefmoeder Elizabeth en broer Andrew vielen elkaar huilend in de armen toen de onderzoeksresultaten definitief bekendgemaakt werden in de rechtbank.