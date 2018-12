Nainggolan voor 150.000 euro opgelicht na trip aan casino

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse krant La Stampa heeft Radja Nainggolan klacht ingediend bij de Italiaanse politie nadat was gebleken dat er plots 150.000 euro van zijn bankrekening is verdwenen.

Radja Nainggolan zou volgens La Stampa een paar weken geleden naar de politie van Milaan zijn getrokken om klacht in te dienen over een som van 150.000 euro die onrechtmatig van zijn bankrekening was verdwenen. Daarop werd een onderzoek geopend waaruit bleek dat hij het slachtoffer is geworden van een georganiseerde dievenbende met linken naar een bekende criminele familie. Die dievenbende is gespecialiseerd in het klonen van cheques en heeft op die manier de voorbije maanden in verschillende delen van Italië voor enkele honderdduizenden euro’s slachtoffers gemaakt. Daarbij ook Radja Nainggolan.

Pikant detail aan het verhaal: de dievenbende was erin geslaagd om een cheque van 150.000 euro van Nainggolan te kopiëren die eigenlijk gericht was aan een casino in Monaco. Uit het onderzoek van de politie bleek dat Nainggolan eind augustus een bijzonder slechte avond aan de goktafels van dat casino had beleefd. Die cheque van 150.000 euro was bedoeld om de schulden daarvan te vereffenen. En het bleek ook niet de enige cheque aan het desbetreffende casino te zijn.

De politie heeft ondertussen videobeelden verzameld van de criminelen die het geld aan het loket van de bank incasseren.