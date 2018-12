SP.A-onderhandelaar Jinnih Beels zegt teleurgesteld te zijn dat het hoofddoekenverbod aan stadsloketten en in Antwerpse stadsscholen gehandhaafd blijft. Nochtans stelde ze namens SP.A vanmiddag zelf het 'ontwerp-bestuursakkoord' voor, samen met Bart De Wever. "We stonden alleen op dit punt, maar we zullen er voor blijven strijden.