Opnieuw drone gesignaleerd op Londen Gatwick, vluchten even opgeschort

Het vliegverkeer op de luchthaven London Gatwick is vrijdagavond even stopgezet, nadat er opnieuw een drone was gesignaleerd. Dat meldt de luchthaven.

De luchthaven, de op één na drukste in het Verenigd Koninkrijk, was vrijdagochtend nog maar pas heropend, na een sluiting van bijna 36 uur. Woensdagavond werd alle vliegverkeer stilgelegd nadat een of meerdere drones meermaals werden gesignaleerd in de buurt van de luchthaven. Ruim 100.000 passagiers zagen hun vlucht geannuleerd of uitgesteld.

Verdachten in het vizier

De veiligheidsdiensten zijn nog altijd met man en macht op zoek naar de eventuele bestuurders van de drone, maar hebben tot dusver niemand kunnen vatten. Nochtans zouden ze wel een aantal verdachten in het vizier hebben.

Maar vrijdagavond rond 18.10 uur werd er opnieuw een drone gespot. De vliegtuigen die boven de luchthaven circuleerden om te landen, werden meteen aangemaand om voorlopig in de lucht te blijven.

Alle vertrekkende vluchten werden tegengehouden. Op sociale media circuleren al heel wat berichten van passagiers die niet opgezet zijn met de vertraging. Al is er naast frustratie ook begrip voor de situatie, anderen zien er dan weer de humor van in.

Een half uur later werd het luchtruim weer vrijgegeven. “

Zowat een halfuur nadat de vluchten op London Gatwick opnieuw waren opgeschort omwille van een drone, is de luchthaven weer geopend. "De militaire maatregelen die in voege zijn, gaven voldoende zekerheid om de luchthaven te heropenen", luidde de mededeling van Gatwick.

