Hoe drones een ramp kunnen zijn voor luchthavens: “Het vliegverkeer platleggen, dat kan ook bij ons”

Een drone heeft van woensdagavond tot vrijdagochtend de Britse luchthaven Londen Gatwick platgelegd, vermoedelijk een actie van een milieuactivist. Vrijdagavond werden opnieuw vluchten opgeschort omwille van een drone. “Dit kan overal gebeuren, ook bij ons”, zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde. Het aantal incidenten met drones is in België het voorbije jaar verdubbeld. Van 15 in 2017 tot 30 dit jaar.