“De grote verblinding” en “veel te weinig ambitie”: oppositie niet mals voor Antwerps bestuursakkoord

Vrijdagmiddag stelden Bart De Wever (N-VA), Jinnih Beels (SP.A) en Philippe De Backer (Open VLD) hun ontwerp-bestuursakkoord voor. Meerdere malen benadrukte de N-VA-voorzitter dat de samenwerking tussen zijn partij, SP.A en Open VLD “de enige mogelijke was”. Al lijkt die zogenaamde Bourgondische coalitie minder evident voor de oppositie. “De ‘Grote Verbinding’ is er één tussen De Wever I en De Wever II”, klinkt het misnoegd bij Groen. Ook de uiterst linkse PVDA heeft felle kritiek en spreekt van ‘de grote verblinding’.

“De Grote Verbinding, is de naam van het akkoord,” begon Bart De Wever tijdens de voorstelling in het museum Plantin-Moretus. “De Oosterweelverbinding wordt aangelegd tijdens onze legislatuur, het gaat ook over de fiets- en wandelbrug die Linker- en Rechteroever zal verbinden, overkappingsprojecten over de ring, het sociaal beleid om alle Antwerpenaren tot een stadsgemeenschap te verbinden, een bruisende stad waarin we de Antwerpenaren zo veel mogelijk met elkaar willen verbinden, ...”

“Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens Foto: Sven Dillen

Maar na het raadplegen van het ontwerp-bestuursakkoord, spreekt de uiterst linkse PVDA van “de grote verblinding”. Ook de andere oppositiepartijen reageren misnoegd en vinden vooral het “gebrek aan ambitie” teleurstellend. Vlaams Belang spreekt dan weer van “kiezersbedrog”.

“Plaatsvervangende schaamte”

“Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte te zien hoe weinig de socialisten hebben binnengehaald”, zegt Antwerps lijsttrekker en partijvoorzitter Peter Mertens. “Er is geen trendbreuk rond armoedebestrijding, paaitaksen van projectontwikkelaars, commercialisering van het Zorgbedrijf, de afbouw van het stadspersoneel en de dienstverlening.”

Mertens vindt dat de federale campagne van N-VA over het Marrakescpact een invloed had moeten hebben op de onderhandelingen in Antwerpen.

“Dezelfde partij die federaal een ongeziene haatcampagne opzet, beweert in Antwerpen een ‘verbindende’ partij te zijn”, zegt hij. “Hoe schizofreen is dat? Dat uitgerekend de SP.A meewerkt aan de normalisering van het N-VA-discours is voor heel velen hard slikken. Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA, om samen een stem te geven aan wie het nodig heeft, en een vuist te vormen tegen het rechtse beleid.”

“Weinig ambitie”

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, als huidige coalitiepartner nu naar de oppositie verwezen, reageert iets minder vernietigend maar vindt het akkoord toch “te vaag en te weinig ambitieus”.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters vindt het akkoord “te vaag en te weinig ambitieus” Foto: Photo News

Peeters stelt op Twitter dat het akkoord “geen antwoord voor een wereldstad op mensenmaat” is, verwijzend naar de slogan waarmee zijn eigen partij naar de verkiezingen trok. “Met dit bestuursakkoord zorg je er niet voor dat de stad een thuis wordt voor iedereen”, vindt hij. Peeters meent tot slot dat verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt in de tekst.

“Teleurstellend”

Ook voor Groen toont het akkoord “veel te weinig ambitie”. Vooral op het vlak van mobiliteit en milieu ontbreekt er volgens de partij een echt circulatieplan. Bovendien wordt kinderarmoede niet ten gronde bestreden. Het geplande sociaal beleid, waarop SP.A tijdens de onderhandelingen vooral probeerde te wegen, noemt de partij “teleurstellend”. Het invoeren van richthuurprijzen en conformiteitsattesten voor huurwoningen vindt Groen weliswaar “een lichtpunt”, maar de extra sociale woningen zullen het aandeel van sociale woningen in het totaal aantal woningen in de stad niet doen stijgen, klinkt het.

Het idee van praktijktesten op de huurmarkt steunt Groen wel, maar dan alleen als die “meer zijn dan een meetinstrument”. Ook het gehandhaafde verbod op levensbeschouwlijke tekenen aan loketten getuigt voor Groen niet van “een verbindende houding naar alle gemeenschappen die de stad rijk is”.

Groen ziet in het ontwerp-bestuursakkoord “in de eerste plaats een verderzetten van het voorgaande beleid” en noemt dat “niet wat Antwerpen nodig heeft”. Ook de behouden dubbele rol van Bart De Wever als N-VA-voorzitter en burgemeester ziet de partij niet zitten.

“Als het stadsbestuur niet voor een trendbreuk wil zorgen, doen we het zélf wel”, werpt Van Besien op. “Onze kiezers en alle Antwerpenaars kunnen op ons rekenen om de komende jaren in samenwerking met het Antwerpse middenveld en alle bewoners met ambitie het heft in eigen handen te nemen en de stad mee in de juiste richting te duwen.”

“De Wever laat zich met de socialisten opnieuw inschakelen in het oude, failliete multicul-discours van antidiscriminatie, inclusie en diversiteit”, klinkt het. “Men zou dit ook kunnen bestempelen als een halve Marrakech-coalitie.” N-VA is volgens VB-lijsttrekker Filip Dewinter “verworden tot een machtspartij”.

Foto: ISOPIX

“Kiezersbedrog”

Vlaams Belang is helemaal niet te spreken over het Antwerpse ontwerp-bestuursakkoord en stelt dat het “de realiteit negeert”. De partij pluisde vrijdagmiddag al meteen uit dat woorden als racisme, discriminatie, inclusie en diversiteit meermaals in de tekst van het akkoord voorkomen, maar termen als islam(isering), moskee, hoofddoek, allochtonen of asielzoekers helemaal niet.

“Wij maken ons op voor radicaal en inhoudelijk oppositiewerk tegen dit centrumlinkse bestuur”, aldus Filip Dewinter (Vlaams Belang) Foto: Photo News

“Dit brengt ons reeds tot de conclusie dat dit bestuursakkoord een ongezonde, compleet onevenwichtige focus legt op de vreemdeling of allochtoon als hulpbehoevend slachtoffer”, klinkt het. “Het zwijgt over de talloze problemen die de aanhoudende instroom van vreemdelingen, zeker wanneer ze een islamitische achtergrond hebben, met zich meebrengt.”

Het invoeren van de praktijktesten op de huurmarkt is volgens Vlaams Belang “een heksenjacht” en de geplande mobiliteits- en sociale maatregelen zullen Antwerpen laten “afglijden naar een slecht bereikbare, immobiele stad met groeiende etnisch-culturele en sociale getto’s”, klinkt het.

VB-lijsttrekker Filip Dewinter noemt de coalitie tussen N-VA, sp.a en Open Vld “kiezersbedrog”. “De kiezers hebben in 2012 de socialisten niet langs de voordeur buitengedragen om ze vandaag langs de achterdeur weer binnen te laten”, herhaalt hij. “De N-VA-kiezer heeft gekozen voor minder immigratie, minder vervreemding en minder islam. Wij maken ons op voor radicaal en inhoudelijk oppositiewerk tegen dit centrumlinkse bestuur.”

Ook eigen achterban misnoegd

Nu Bart De Wever het “ontwerp-bestuursakkoord” heeft voorgelegd, nota bene op zijn verjaardag, wil dat nog niet zeggen dat de Bourgondische coalitie al volledig uit de startblokken is. De eigen leden van de deelnemende partijen moeten ook nog groen licht geven en vooral bij SP.A zou dat nog spannend kunnen worden. Er kwam de voorbije weken immers al heel wat interne kritiek op een eventuele samenwerking met N-VA. Die kritiek zwol alleen nog maar verder aan na de regeringscrisis en het migratiedebat.

LEES OOK. Vlaams Parlementslid Güler Turan roept SP.A-leden op om tegen bestuursakkoord te stemmen: “Asociaal en repressief”

Intussen riep Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Güler Turan (SP.A) haar leden de al op om het nieuwe bestuursakkoord af te keuren. Ze is hard in haar evaluatie. “Dit bestuursakkoord is asociaal en repressief”, zegt Turan. “Ik begrijp niet dat sociaaldemocraten dit kunnen goedkeuren.”