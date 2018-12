Competitiehervorming blijft topprioriteit voor de Pro League

Door de voetbalschandalen en de daaropvolgende storm rond de macht van de spelersmakelaar, lijkt de hervorming van het competitieformat naar de achtergrond verwezen. “Het blijft een prioriteit voor de Pro League”, ontkent CEO Pierre François, vrijdag in een gesprek met Belga.

Het huidige tv-contract loopt af in 2020, op het einde van volgend seizoen. Om de nieuwe onderhandelingen met de rechtenhouders in optimale omstandigheden te kunnen starten, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid zijn over het format. “De tv-rechten hangen af van de competitieformule, en er is een collectief akkoord voor nodig”, zegt François.

“We staan aan de vooravond van juni 2020. Het is hoog tijd dat we de interne onderhandelingen over de formule opstarten. Zodat we op basis van een competitieformat een tender kunnen starten voor de tv-rechten. Maar onze agenda zat de voorbije weken nogal vol”, verwijst François naar de schandalen die de voorbije weken het Belgisch voetbal in zijn greep hebben. Ten laatste in mei 2019 komen alle clubs nog eens samen om het over de competitieformule te hebben.

Dat de Pro League nog geen akkoord heeft over het format, immobiliseert België op de tv-rechtenmarkt. “Neem het voorbeeld van Frankrijk. Onze Zuiderburen hebben munt geslagen uit de transfer van Neymar naar PSG. Meteen daarna hebben ze hun rechten voor de periode 2020-2024 verkocht. Dat was een interessant moment”, aldus François.

De Pro League blijft ook niet aan de zijlijn zitten wat racisme in de stadions betreft. Afgelopen maandag nog werden de bondsregels versterkt, in januari moeten die nog goedgekeurd worden door de nationale reglementencommissie. “De Pro League moet op racisme blijven reageren en een motor in de strijd ertegen”, aldus de Luikse CEO. “We moeten erover waken dat de clubs voldoende initiatieven blijven nemen.”