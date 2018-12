Maar liefst 1.616 (!) voetbalteams in Jeugdcup Het Nieuwsblad

Liefst 1.616 ploegen, met op de kop 18.999 jonge voetballers, hebben zich dit jaar ingeschreven voor de jaarlijkse Jeugdcup van Het Nieuwsblad. De cup is daarmee het grootste voetbaltornooi voor jongeren in België.

De Jeugdcup is aan haar 47e editie toe, en geldt onder de jeugdvoetballers als één van de belangrijkste binnen te halen trofeeën. De teams zijn ondertussen aan hun voorrondes begonnen. In Sint-Pauwels werden vrijdagavond de achtste finales en kwartfinales geloot. De Jeugdcup deed daarvoor beroep op scheidsrechter Bram Van Driessche.

De volgende maanden worden de wedstrijden verder afgewerkt in de verschillende provincies, om uiteindelijk op zaterdag 25 mei de nationale finales te spelen in de Skyline Arena van FC MU Izegem-Ingelmunster. Normaal zou dat zondag 26 mei geweest zijn, maar omwille van de verkiezingszondag werden de wedstrijden een dag vervroegd.

Mede-organisator Emiel Tack is blij dat de Jeugdcup Het Nieuwsblad nu ook meer teams aantrekt in de provincie Antwerpen. ‘’De provincies West- en Oost-Vlaanderen blijven met 550 en 537 jeugdteams de belangrijkste groep in de Jeugdcup, maar Antwerpen stijgt toch mooi naar 235 ploegen’’, aldus Tack, samen met Danny Bijn motor van heel het initiatief. Uit Brabant en Limburg komen 158 en 136 teams.

De wedstrijden staan open voor ploegen met de allerjongsten (U08) tot min zeventienjarigen (U17).

Meer info op www.jeugdcup.be of www.facebook.com/Jeugdcup

Foto: mvh

