Opslagplaats met vuurwerk in Rusland staat in brand

In de Russische stad Sint-Petersburg is vrijdagavond brand uitgebroken in een opslagplaats met vuurwerk. Ooggetuigen spreken van verschillende explosies. Op beelden in de Russische media is te zien hoe zwarte rook boven het gebouw opsteeg. Berichten over gewonden zijn er voorlopig niet, aldus de autoriteiten. Vuurwerkpijlen, die door de brand ontploffen of wegvliegen, bemoeilijken de bluswerken, klinkt het. Meer dan 80 brandweerlieden worden ingezet. Wat de brand veroorzaakte, is nog niet duidelijk.

Pas in oktober was het in een vuurwerkfabriek in Sint-Petersburg tot een explosie gekomen, waarbij verschillende mensen omkwamen. Een deel van de fabriek stortte in. Toen was er sprake van gebrekkige veiligheidsmaatregelen als oorzaak van de brand.