Ben jij slimmer dan onze eigen spionagediensten? Doe hier de test

36 “waanzinnig gekke, maar vooral leuke” puzzels, ideaal voor het eindejaar. Zo presenteert de militaire inlichtingendienst Adiv een reeks vraagstukken op zijn website. Een trucje om slimmeriken te rekruteren, willen ze het daar niet noemen. Maar toch: wie de puzzels kan ontcijferen, zal gecontacteerd worden.

Bij de Britse geheime dienst MI5 en de Deense collega’s van PET gebruiken ze de kerst- of eindejaarspuzzel al langer om bollebozen te vinden die geschikt zouden zijn voor specifieke afdelingen, zoals informatica of geheimschrift. Dat je over een speciaal inzicht moet beschikken om die puzzels te doorgronden, bewijst het feit dat ze ook niet elk jaar binnen de opgelegde tijd worden opgelost.

De Belgische Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (Adiv) lanceert dit eindejaar voor het eerst zelf een reeks van 36 “waanzinnig gekke” puzzels. Officieel worden ze voorgesteld als een soort intellectuele uitdaging voor de Belgische bevolking en “bestaat er geen verband met de activiteiten van de militaire inlichtingendienst”. Maar toch moet Defensie toegeven dat er meer achter schuilt. “Dit is een leuke manier om de bevolking duidelijk te maken dat wij niet alleen echte soldaten aanwerven, maar dat wij ook nood hebben aan meer technisch opgeleide mensen. Iedereen die aan de puzzeluitdaging deelneemt, krijgt een antwoord met het behaalde resultaat. En deelnemers die een erg hoge score halen, zullen wij ook vragen of ze ooit overwogen hebben te solliciteren voor een job bij Defensie.”

Adiv is met andere woorden wel degelijk op zoek naar mogelijke medewerkers met een speciaal gevoel voor logica, cijfers en letters. Dat is ook nodig om bijvoorbeeld in een raster vol gekleurde blokjes niet alleen een vraag te “zien”, maar ook het antwoord op die vraag. Maar zelfs wie alle puzzels kan oplossen, moet daarna nog altijd de geijkte selectieprocedure voor burgerpersoneel in het leger overleven om er aan de slag te kunnen. Download onderstaande pdf om je kans te wagen!