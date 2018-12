Zeldzame albino orang-oetan terug vrijgelaten in Indonesische natuur na gevangenschap

Alba, ’s werelds enige gekende albino orang-oetan, werd donderdag terug vrij gelaten in de Indonesische natuur door de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Het dier werd een jaar geleden gered uit gevangenschap en werd nauw opgevolgd in het Nyaru Menteng rehabilitatiecentrum.

Orang-oetans hebben doorgaans bruin of oranje haar en donkere ogen. Alba, de enige gekende albino orang-oetan ter wereld, werd genoemd naar het Latijnse woord ‘wit’ en lijdt aan albinisme. De aandoening beïnvloedt de productie van melanine, dat de kleur van de huid, het haar en de ogen bepaald. Het dier had geweldige vooruitgangen geboekt op fysiek en sociaal vlak tijdens zijn herstel in het centrum en mocht dus vrij gelaten worden.