Belgische militairen naar ijskoud Estland gestuurd met mutsen uit … 1951

De 270 Belgische militairen die deelnemen aan de NAVO-operatie Forward Presence in Estland zijn er niet gerust in. Niet dat ze bang zijn voor het Russische leger: het is de kou die ze vrezen. De legerleiding stuurt hen namelijk op manoeuvre met mutsen van 67 jaar oud, die nog ten tijde van de Koreaanse oorlog dateren. “Terwijl het daar tot 40 graden kan vriezen”, morren de soldaten.

De spanning tussen Rusland en de NAVO loopt al enkele jaren op. Alvast in de Baltische staten staan beide militaire blokken bijna neus aan neus. De NAVO vreest dat Poetin het gebied wil binnenvallen en stuurt sinds een aantal jaren troepen naar Estland, Letland en Litouwen om de grenzen te bewaken, in een operatie genaamd Forward Presence.

Half januari trekt ook een contingent van 270 Belgische militairen uit Burcht, Leopoldsburg, Brasschaat en Marche-en-Famenne naar Estland, waar de temperaturen in de winter tot min veertig graden kunnen zakken. Ze voegen er zich bij een Brits contingent. “We hebben alles al moeten inpakken”, zegt een militair uit Marche. “En dat viel lelijk tegen. De uitgedeelde mutsen bleken tot onze eigen verbazing 67 jaar oud. Bouwjaar 1951, gekocht ten tijde van de Koreaanse oorlog (1950-1953, nvdr). De mot zat er goed in. Toegegeven, er waren ook andere, iets nieuwere mutsen bij. Maar ook die dateerden uit 1963 en 1967. We dachten eerst dat het grapje was van de commandant, maar het bleek bittere ernst. Die Engelsen gaan ons daar eens goed uitlachen.”

Legervakbond ACMP bevestigt het vestimentaire probleem. “Die operatie ligt al een jaar vast. Toch is men er niet in geslaagd om een deftige winteruitrusting aan te kopen”, zegt Roger Houssen van ACMP. Veel gepalaverd is er wel. “In een mail aan de generaal lazen we letterlijk volgende voorstellen: We ‘bedelen’ mutsen bij de Britten. Of: We kopen er in AS Adventure. Te gek voor woorden.”

Naar de Amerikaanse stock

De mutsen zijn één ding. “Maar er loopt nog meer fout. Zo passen de overschoenen niet op de bottines en zijn er evenmin geschikte beschermbrillen voorhanden. Veel militairen zijn dan zelf maar naar de Amerikaanse stock gereden om wat warme kledij te kopen. Want hun basisuitrusting voldoet nu hoegenaamd niet. We vrezen voor vrieswonden bij onze militairen. Net zoals in de Koreaanse oorlog, inderdaad.”

De legerleiding maakt zich sterk dat alles op de valreep nog in orde zal komen. “We sturen een pakket met nieuwe winterspullen na dat er ongeveer gelijktijdig zal zijn met onze militairen. Volgens ons zitten daar ook nieuwe mutsen in.”

De vakbond betwijfelt dat. “Er worden inderdaad nieuwe spullen zoals gezichtsmaskers nagestuurd, maar van mutsen is geen sprake.”