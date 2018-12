De carrière van Tom Boonen als verkoper van exclusieve auto’s loopt op wieltjes. Hij trekt met zijn bedrijf Iconiccars, opgericht met twee anderen, naar de VS om er een grotere markt aan te boren voor Ferrari’s en Porsches. Ze mikken op verzamelaars en jonge rijken. Volgens medeoprichter Joeri Van Humbeeck hebben ze ook overwogen om in de Verenigde Arabische Emiraten een vestiging te starten, “maar de concurrentie van sjeiks die supercars verkopen is te groot”, klinkt het in De Tijd.