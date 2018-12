Anderlecht mikt eerst op grote naam als coach, Deen Kasper Hjulmand is plan B

Anderlecht rekent vandaag op interim-coach Karim Belhocine om voorbij Moeskroen te ­geraken. Ondertussen gaat de zoektocht naar een nieuwe coach wel verder. Kasper Hjulmand (46) van het Deense Nordsjaelland moet alvast even geduld tonen. Paars-wit probeert eerst om een grote naam te overtuigen. Wellicht Phillip Cocu.

Na zijn ontslag bij Fenerbahçe gaf Phillip Cocu bij verschillende mensen aan dat hij even rust nodig heeft. Toch wisten Turkse bronnen ­gisteren te melden dat Frank Arnesen nog steeds in ­Istanbul was en dat de sportief directeur van Anderlecht met Fenerbahçe onderhandelt over het overnemen van een deel van Cocu’s ontslagpremie zodat de Nederlander toch bij RSCA aan de slag kan.

Bij Anderlecht wilde niemand dat bevestigen. Feit is wel dat het dossier Kasper Hjulmand nog even in de frigo werd gestoken. De Deense coach van Nordsjaelland staat open voor ­Anderlecht en liet zijn interesse zeker blijken, maar lijkt vooralsnog een plan B.

Anderlecht lijkt in eerste instantie de Hollandse toer op te gaan. Nu wordt er geprobeerd om Cocu te overtuigen, maar eerder haakten Peter Bosz en Frank de Boer af. De Boer ­verkiest een ander team boven paars-wit – hij staat dicht bij de Amerikaanse kampioen Atlanta United – en de deal zou ook afgesprongen zijn door een makelaarskwestie. Zo is Frank Arnesen erg close met de Nederlands-Deense zaakwaarnemer Soren Lerby en die zou net overhoop liggen met de entourage van De Boer.

Viermansdefensie

Het zijn dus allesbehalve evidente onderhandelingen en ondertussen moet Anderlecht zich in Moeskroen dringend herpakken na zes matchen zonder ­zege. Interim-coach Karim Belhocine kan daarbij niet rekenen op de geschorste Kums en de andere middenvelders Makarenko, Trebel en Sambi Lokonga zijn allemaal out. Het wordt dus puzzelen en Belhocine moet nog uitmaken of hij Andy Najar als controlerende middenvelder of flankspeler zal uitspelen naast Pieter Gerkens. Wel quasi zeker is dat de Franco-Algerijn voor een vier- in plaats van een driemansdefensie zal kiezen. Zo hoopt hij op meer defensieve stabiliteit na de vele tegengoals.

