“Nu is ook de laatste volwassene verdwenen uit het Witte Huis”

“Nu is ook de laatste volwassene weg.” Het is een vaak gemaakte opmerking bij het afscheid van de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis, een gewezen viersterrengeneraal met meer dan 40 jaar ervaring in militaire zaken en buitenlandse crisissen. In februari gaat hij met pensioen, erg ontevreden omdat president Trump de VS helemaal laat terugplooien op zichzelf.