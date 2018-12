Eén dag na het gigantische lek en de krater: vijf gezinnen kunnen nog niet naar huis

Een gigantisch waterlek toverde de wijk Witte Roos gisteren om in het hallucinante decor van een spannende film. Nochtans was het de harde realiteit. Eentje waarin de buurtbewoners zichzelf liever niet als figurant zagen. Vijf woningen moesten ontruimd worden, nadat een kapotte leiding een enorme krater veroorzaakte . “Wij probeerden donderdagavond al de Watermaatschappij te bellen.”

