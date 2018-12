Antwerp doet smaakmaker van STVV een ­financieel voorstel

Antwerp heeft zijn zinnen gezet op STVV-sterkhouder Roman ­Bezus. De interesse is concreet, want de Great Old deed de 28-jarige Oekraïner zelfs al een ­financieel voorstel.

Bezus is in zijn derde seizoen bij Sint-Truiden uitgegroeid tot een sleutelfiguur. De spelmaker scoorde in zeventien ­duels onder Marc Brys vier keer. Hij gaf ook drie assists. Eerder deze maand trof hij nog raak tegen Antwerp (1-3). Het contract van Bezus bij de Kanaries loopt nog tot eind dit seizoen, met een optie op een bijkomend seizoen die voor maart 2019 moet gelicht worden. Eerder dit seizoen liet ook Standard zijn interesse blijken voor de spelmaker.