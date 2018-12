COMMENTAAR. “Denken dat de voorzitter nooit op het stadhuis zal opduiken, is een grote gok”

Wat op 13 oktober nog zo goed als ondenkbaar was, is op 21 december een feit: een ­bestuurscoalitie tussen N-VA en SP.A in Antwerpen. Open VLD doet ook mee, maar moest zich gisteren tevredenstellen met een plekje in de schaduw van de voorheen ­gezworen vijanden. Het is een bestuursakkoord geworden dat je kan verwachten waar links en rechts samen proberen te ­besturen. Iedereen heeft eigen punten binnen­gehaald, iedereen heeft een beetje water in de wijn gedaan. En op de persconferentie liet iedereen zich van zijn meest verzoenende kant zien. Zelfs Annick De Ridder (N-VA) ontdekte de Bond zonder Naam in zichzelf, een kant die we zelden op Twitter te zien krijgen.