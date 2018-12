Zo ging het er 28 jaar geleden aan toe in onze derde klasse: “Ik zwijg niet meer: veel matchen werden toen gefixt”

Ons interview met James Storme (75) donderdag liet een bom ontploffen. De ex-coach van KV Oostende stelde dat in 1990 in derde klasse de titelmatch Oostende-Harelbeke (0-5) zeker was gefixt en wees ex-speler Paul Sanders (61) aan als verdachte. Die weerlegt alle persoonlijke beschuldigingen, maar dat er toen gefoefeld werd, staat vast. Geld aanbieden, afspreken langs de snelweg… De zaak is verjaard, maar Propere Handen had toen al gekund.