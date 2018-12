CLUBNIEUWS. Toch nog goed nieuws voor Club Brugge, Gentse sterkhouder in beeld bij Olympique Lyon

Dan toch nog goed nieuws uit de ziekenboeg bij Club Brugge vlak voor de topepr tegen Antwerp, al blijft blauw-zwart wel geteisterd door blessures. Laszlo Bölöni zal het tegen Club moeten doen zonder Aurélio Buta. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zou Olympique Lyon de prestaties van Dylan Bronn nauwlettend volgen. Uw clubnieuws van de dag.

Amrabat net op tijd fit bij Club Brugge

Goed nieuws voor Club Brugge: Sofyan Amrabat raakt normaliter fit voor de topper van morgen tegen Antwerp en neemt wellicht de plaats in van de geschorste Vormer.

Amrabat kon niet spelen tegen Kortrijk door een probleem aan de knie, een blessure die hij opliep tegen Atlético Madrid. Het was de hele week bang afwachten of de Nederlandse Marokkaan Antwerp zou halen, maar gisteren deed hij voor het eerst terug de volledige groepstraining mee, wat het beste doet vermoeden voor de partij van morgenmiddag. “We moeten afwachten, want hij trainde net als Decarli nog maar twee keer mee met de groep”, aldus Leko, die verder nog steeds Vossen, Danjuma, Rezaei, Diatta en Vlietinck moet missen.

De terugkeer van Amrabat is dubbel belangrijk omdat aanvoerder Vormer geschorst is na zijn vijfde gele kaart vorige zaterdag. Vormer hield het gisteren op training ook opvallend rustig en liep wat rondjes. Amrabat wordt dus hoogstwaarschijnlijk de vervanger van de aanvoerder en ook Mats Rits komt normaliter terug aan de aftrap.

Maar Club heeft nog een probleem: ook verdediger Stefano Denswil is geschorst. Zijn plaats wordt waarschijnlijk ingenomen door Mitrovic, die vorig weekend ook al depanneerde.(jve, fbu)

Geen Buta bij Antwerp

Laszlo Bölöni zal het tegen Club moeten doen zonder Aurélio Buta. De rechtsachter werd vorige week tegen Waasland-Beveren vervangen met een knieblessure. “Hij is niet beschikbaar”, aldus de Antwerp-coach. Daardoor komt wellicht Opare terug in de ploeg.

Op het middenveld beschikt Bölöni voor het eerst sinds lang nog eens over én Haroun én Yatabaré. Ook zijn vier centrale verdedigers zijn weer allemaal fit. “Met Arslanagic gaat het beter en hij kan geselecteerd worden. Voor Baby en Govea komt deze match nog te vroeg.”(gegy)

Club brengt hulde aan Refaelov

Voor Lior Refaelov (wordt het zondag een speciale namiddag, want de stijlvolle middenvelder keert voor het eerst terug naar Club Brugge sinds zijn transfer naar Antwerp. Club, waar de Israë­liër jarenlang een van de smaak­makers was, maakte alvast een filmpje ter ere van zijn terugkeer naar het Jan Breydelstadion en plaatste dat op de website.(jve)

Bronn in beeld bij Olympique Lyon

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zou Olympique Lyon de prestaties van Dylan Bronn nauwlettend volgen. In het oosten van Frankrijk zou de ­Tunesische verdediger ploegmaat kunnen worden van Rode Duivel Jason­ ­Denayer. Bronn (23) kwam in de zomer van 2017 over van het Franse Niort en heeft in de Ghelamco Arena nog een ­contract tot midden 2021.(ssg)

Dury heeft nog altijd spijt dat hij Osimhen doorstuurde

Victor Osimhen ­is een schot in de roos voor Charleroi. De 19-jarige spits van de Carolo’s scoorde al acht keer in de competitie en één keer in de beker. En dan te bedenken dat de Nigeriaan ook voor Zulte Waregem had kunnen spelen. In de zomer legde Osimhen, die eigendom is van het Duitse Wolfsburg, medische tests af aan de Gaverbeek, maar die waren onvoldoende. “Ik ben daar verantwoordelijk voor”, aldus coach Dury. “Ik wil mijn medische en fysieke staf dan ook volledig uit de wind zetten. Zij vertelden me dat Osimhen nog maar pas aan de schouder was geopereerd, er iets schortte aan zijn knie en hij malaria had gehad. Dat bevestigde Victor zelf ook en ik heb er met die jongen over gesproken. Dat risico konden wij op dat moment niet nemen. Achteraf hoorde ik dat hij ook bij Club Brugge is afgetest. Natuurlijk heb ik daar nu nog altijd hartzeer van als ik hem bij Charleroi zie spelen. Maar ik ben blij voor hem dat hij zich goed ontwikkelt.”

Damien Marcq zal het niet kunnen opnemen tegen zijn ex-ploeg Charleroi. De verdedigende middenvelder sukkelt met de hamstring. Behoudens een mirakel zal hij niet fit geraken. Marvin Baudry is dan weer geschorst. De centrale verdediger kreeg twee gele kaarten op bezoek bij Standard. Een optie is om Marco Bürki van de linksachter te verschuiven naar het centrum. Erdin Demir kan dan op de linksback spelen.(jcs)

Genk op zoek naar eerherstel

Racing Genk moet zondag in Eupen op zoek naar eerherstel voor de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Union. “Vroeger, als speler, zou ik na zo’n tegenslag een week ziek zijn geweest”, aldus Genk-coach Clement. “Nu moest ik meteen de klik maken naar de volgende match. Eupen wordt een zware dobber, want veel van mijn spelers zitten op hun limiet.”

Pas na de training van zaterdag worden de laatste knopen doorgehakt. Vast staat wel dat Trossard (spierpijnen) niet fit geraakt. Ook Malinovskyi (enkel) is erg twijfelachtig. Pozuelo is wel inzetbaar.(rco)

STANDARD. Pocognoli 2 tot 3 maanden aan de kant

Standard zal het een lange tijd zonder Sébastien Pocognoli moeten doen. De 31-jarige linksback heeft al langer last van de heup en na raadpleging bij een specialist blijkt dat een operatie onvermijdelijk is. Zijn afwezigheid wordt geschat op twee à drie maanden. “Aanvankelijk stond de operatie op 9 januari gepland, maar we zijn erin geslaagd ze te vervroegen naar 27 december”, aldus coach Preud’homme.(bfa)

KV KORTRIJK. Kumordzi is terug

Rolland en Hines-Ike zijn niet fit en werden niet geselecteerd voor de match van vanavond op Stayen. Ook Hoxha blijft out.

Kumordzi kon de hele week voluit gaan en vormt straks dus weer het vertrouwde duo achterin met Kagelmacher. Kanu en Ouali vielen op Mechelen naast de selectie, maar worden weer opgevist.

KV Kortrijk speelt de thuismatch tegen Gent op zondagavond 27 januari om 20 uur. Op zaterdag 2 februari volgt opnieuw een thuismatch. Sporting Lokeren is dan de tegenstander.(kv)

KV OOSTENDE. Vanlerberghe terug na liesblessure

Jordi Vanlerberghe keert terug in de selectie na zijn liesblessure. De middenvelder miste in totaal drie competitiewedstrijden, maar is nu dus opnieuw fit. Verheyen neemt in totaal twintig spelers mee naar Luik, waar KVO vanavond om 20.30 uur Standard partij geeft. Ook Vandendriessche is er opnieuw bij nadat hij woensdag in Eupen licht geblesseerd moest afhaken. Jonckheere, Ndenbe en Capon zijn geblesseerd.(jve)

LOKEREN. Tirpan raakt niet speelklaar voor derby

Michaël Tirpan raakt dan toch niet speelklaar voor de derby tegen Waasland-Beveren. De 25-jarige rechtsachter moest gisteren de ­ochtendtraining vroegtijdig verlaten en zit bijgevolg niet in de wedstrijd­selectie.

Bambo Diaby blesseerde zich donderdag aan de knie en ontbreekt eveneens. Door alle blessures en schorsingen zit de 17-jarige Bel­gische jeugdinternational Laurens ­Symons voor het eerst in de wedstrijdkern.(whb)

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah keert terug uit schorsing

Trainer Adnan Custovic selecteerde voor de Wase derby tegen Lokeren nagenoeg dezelfde spelers als vorige week tegen Antwerp. Nana Opoku Ampomah (foto) keert terug uit schorsing, terwijl Paul Keita deze week geschorst moet toekijken.

Opvallend: voor de tweede week op rij is er geen plaats voor Rafidine Abdullah en Floriano Vanzo in de kern.(whb)

STVV. Teixeira drie weken out met scheurtje

Jorge Teixeira viel tegen AA Gent ­geblesseerd uit. Een MRI-scan bracht een scheurtje aan de aanhechting van de quadriceps aan het licht. De Portugese verdediger staat drie weken aan de kant.

Ook Takahiro Sekine, Christian Ceballos en Samy Mmaee blijven out. Mohamed Buya Turay, Paul Gladon en Duckens Nazon vallen naast de selectie.(gus, pivan)