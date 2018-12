Hoe Chelsea door een dwaze beslissing Kylian Mbappé liet ontsnappen: “Ik weet nog goed wat zijn moeder toen zei”

Als we Transfermarkt mogen geloven, is Jadon Sancho (19) voortaan de meest waardevolle tiener in voetballand. Het toptalent van Borussia Dortmund zou 70 miljoen euro waard zijn. Dat is 130 miljoen minder dan Kylian Mbappé, maar die werd vorige week 20 jaar. De Fransman is voortaan zelfs meer waard dan Neymar en Lionel Messi. PSG glundert, bij Chelsea daarentegen...

Als je aan honderd clubleiders vraagt rond welke speler ze het liefst een ploeg zouden bouwen, antwoordt de meerderheid ongetwijfeld “Kylian Mbappé”. De Franse aanvaller is een fenomeen en heeft op zijn 20ste al een indrukwekkend palmares bij elkaar gevoetbald.

Kylian Mbappé at 20 vs. four of the all-time greats at 20. pic.twitter.com/pfaLghT9sZ — ESPN FC (@ESPNFC) 20 december 2018

On his 20th birthday, how does Mbappe stack up with Messi and Ronaldo's early years?



as it turns out... pic.twitter.com/w9DvaxHZXQ — Goal (@goal) 20 december 2018

Happy 20th Birthday to Kylian Mbappé.



- 73 goals + 41 assists (150 games)

- World Cup

- 2x Ligue 1

- 7th in Ballon d'Or 2017

- 4th in Ballon d'Or 2018

- World Cup Best Young Player

- FIFPro World XI



Not bad for a teenager.



The definition of a generational talent. pic.twitter.com/vTa3jifhIZ — EiF (@EiFSoccer) 21 december 2018

Mbappé is een supertalent, zowel op als naast het veld. Voormalig ploegmaat bij AS Monaco Benjamin Mendy noemt de aanvaller zijn “Kleine Obama”, vanwege zijn charisma. Ex-woordvoerder voor de Franse nationale elf Philippe Tournon sprak onlangs vol lof over Mbappé. “Als elke speler zoals Kylian zou zijn, waren er geen woordvoerders nodig”, aldus de Fransman. “Hij maakt je blij. Op het veld, naast het veld en tijdens persconferenties. De meeste spelers zien camera’s en een microfoon nog steeds als de hel. En dan zie je Mbappé, met zijn glimlach. Hij is altijd oprecht en authentiek.”

Wie zou er nu niet zo’n speler in huis willen hebben? Bij PSG konden ze Mbappé, dit seizoen al goed voor 15 goals en 10 assists, niet snel genoeg in huis halen. Ook al moesten ze een fortuin (180 miljoen euro) stortten op de bankrekening van Monaco. Al had de carrière van Mbappé er ietwat anders uit kunnen zien. Vraag dat maar aan Chelsea...

“Mijn jongen komt geen tweede keer”

De Blues waren namelijk het eerste team dat de kans kreeg om de jonge Kylian Mbappé in huis te halen. De Fransman groeide op als fan van Cristiano Ronaldo en had dus een affectie met Real Madrid, maar zijn eerste grote test vond plaats in Londen.

“Chelsea was de eerste club die hem een kans gaf”, vertelt ex-scout Serge Daniel Boga aan Goal. “Voor Real dus. Ik had een vriend die bij Nike werkte en toen ik hem in Frankrijk ontmoette, vroeg hij mij of ik al gehoord had van een jongen genaamd Mbappé. Hij zei dat die voor Bondy speelde, een kleine club in de buurt van Parijs. Ik zei van niet en hij antwoordde: Dan moet je hem zeker eens gaan bekijken. Dat deed ik dan ook en ik belde hem meteen daarna met de woorden: Kijk, deze jongen is echt speciaal.”

“Ik vertelde Chelsea over Mbappé en heb hen vervolgens hun ding laten doen. Ik had iedereen waarmee ik omging, gebeld over die jongen. Uiteindelijk, we zijn nu 2013, vloog ik hem over samen met zijn familie. Hij was toen al technisch sterk, zoals nu. Hij mocht meedoen tegen Charlton en Chelsea won met 7-0. Een week later werden we op kantoor geroepen. Chelsea zei: Kijk, we appreciëren wat we gezien hebben van jou, maar we moeten je uitnodigen voor een tweede test. Daarna zien we wel.”

Een kapitale fout, zo blijkt nu. “Ik herinner me nog goed wat Mbappé’s moeder toen zei. Ze sprak in het Frans en ik vertaalde. Ze zei dat haar jongen geen tweede keer zou komen en dat als ze hem wilden, ze hem nu moesten tekenen. En dat ze hem anders binnen vijf jaar zouden komen halen voor 50 miljoen euro. Ze had gelijk en het was uiteindelijk niet 50 miljoen maar 180 miljoen dat iemand zou betalen voor haar zoon. Ze wist toen al hoe goed Kylian was.”

Foto: REUTERS

“Geen harde werker”

Boga, die in 2014 Chelsea verliet om zijn eigen agentschap op te richten, weet waarom Chelsea niet meteen overtuigd was van het talent van Mbappé. “Kylian kon heel veel maar in Engeland willen ze ook dat een speler hard werkt en mee verdedigt. Op dat moment was hij nog geen harde werker. Defensief was hij er gewoon nog niet. Met de bal aan zijn voeten was hij ongelooflijk. Maar zonder de bal werkte hij niet bijzonder veel.”

“Chelsea wilde hem dan ook een tweede keer zien om te bekijken hoe hij op dat vlak verbeterd was. Daarom vroegen ze hem terug. Maar ze hadden hem toen meteen moeten tekenen. Wat nu natuurlijk makkelijk is om te zeggen. Maar ik ben wel fier dat ik hem heb kunnen scouten. Hij heeft alles wat je verlangt van een moderne voetballer.”