Crowdfunding na overlijden van vermiste man blijkt het werk van oplichters

Vilvoorde / Brussel - In de nasleep van de vondst van de vermiste Fabrice Bomal (34) in het kanaal, zijn oplichters gestart met een crowdfunding.

Een eerste crowdfunding dook vrijdag in de loop van de ochtend op via de Facebookpagina van de moeder van het slachtoffer. Haar account bleek gehackt door de oplichters. Die vroegen om geld in te zamelen omdat Bomal zogezegd was ontvoerd en in China vastzat. Een weinig plausibele uitleg die gelukkig ook niet al te veel slachtoffers maakte.

Iets voor de middag werd de dertiger echter uit het kanaal gehaald en geïdentificeerd. Dat was voor de oplichters het startschot om een nieuwe poging tot inzameling te starten. Ditmaal onder het mom van een collecte om de begrafeniskosten te regelen voor de getroffen familie.

Vooraleer de collecte offline kon worden gehaald, hadden wel al enkele mensen voor in totaal zo’n driehonderd euro gestort.

“We kampen al met de pijn van het verlies van Fabrice. Dat er dan nog eens mensen tot zo'n daden bereid zijn, is verschrikkelijk”, laat een vriend van de familie weten. Hij riep dan ook meteen op dat de mensen niet zouden doneren omdat de account van zowel de moeder van Fabrice als die van Fabrice Bomal zelf gehackt waren.

De jongeman werd vrijdag na twaalf dagen eindelijk teruggevonden. Het is momenteel nog niet duidelijk of hij zichzelf van het leven beroofd heeft of het hier om een spijtig ongeval gaat.