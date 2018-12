Joachim (32) zet Engels stadje op zijn kop met kunstwerk: “Inwoners waren nochtans fan”

De Lierse straatartiest Joachim Lambrechts (32) zorgde de voorbije weken onbedoeld voor een lokale mediastorm in het Engelse stadje Chichester. Zijn werk The King of Cats werd er uit het straatbeeld verwijderd, tot groot ongenoegen van de gemeenschap. Inmiddels maakte hij er al een nieuw werk.

Lierenaar Joachim Lambrechts woont in Antwerpen en is verbonden aan galerie GrafittiStreet in Chichester. “Ik kom er dus wel vaker”, vertelt hij. “Het is een pittoresk stadje met veel geschiedenis, maar ...