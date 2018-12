Rita Vander Vaet (62) mag van de sociale verhuurmaatschappij geen chihuahua houden op haar appartementje. Een procedure voor het vredegerecht draaide op niets uit. “Ik wil een hondje omdat ik zo eenzaam ben. Dit worden feestdagen in mineur.”

Rita Vander Vaet betrekt sinds 2013 een bescheiden appartementje in Assebroek. De alleenstaande vrouw is vaak eenzaam en wil daarom een chihuahua in huis nemen. “Sinds mijn scheiding heb ik het vaak moeilijk ...