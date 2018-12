Oproep tot geweld tegen politie in anonieme video: “Tijd van pacifistisch betogen van Gele Hesjes is voorbij”

Demonstranten die zich uitgeven als ‘Anonieme Gele Hesjes’ roepen in een video op om zaterdag weer naar Brussel te trekken en om dan geweld te gebruiken tegen de ordediensten.

In de video worden beelden getoond van vorige demonstraties van Gele Hesjes en van confrontaties tussen de politie en de demonstranten. “Tijdens de vorige betoging werden we behandeld als dieren, door de wakers van Charles Michel”, zegt een man in het Frans.

De anonieme stem roept op om geweld te gebruiken, hij roept ‘alle groepen die gehoord willen worden’ op om present te tekenen. Hij spreekt daarvoor ook hooligans en extreemrechtse groeperingen aan, net als studenten, verplegers, syndicale organisaties, truckchauffeurs,... “Mensen met moet die geen schrik hebben van de confrontatie met de ordetroepen”, zegt de man. “We zijn allen bezorgd over wat er in ons land aan de hand is, met die corrupte ministers met hun enorme lonen. Vergeet jullie Gele Hesjes, de tijd van pacifistisch betogen van de Gele Hesjes is voorbij.

Als er zaterdag weer een samenkomst is van Gele Hesjes, zou het de vierde week op rij zijn dat ze in onze hoofdstad verzamelen. Op 30 november was er een eerste betoging in Brussel, die uit de hand liep. Een vijfhonderdtal betogers zette toen de boel op stelten. De recentste betoging, vorige week zaterdag, verliep rustig.

Eerder werd ook al opgeroepen om zaterdag in Antwerpen te betogen. Dat protest zal om 14 plaatsvinden op de Bolivarplaats.