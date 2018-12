GERUCHTEN. Valencia wil af van Batshuayi, PSG speurt in Engeland naar een middenvelder

De transfermarkt gaat pas binnen anderhalve week open, maar het gonst nu al van de geruchten. Zo zou het avontuur van Michy Batshuayi bij Valencia beperkt blijven tot een half seizoen. De Spanjaarden zouden met Chelsea onderhandelen over het vervroegd stopzetten van de uitleenbeurt. Er is echter geen gebrek aan interesse. Daarnaast kijkt men in Engeland uit naar de toekomst van Mesut Özil bij Arsenal, die aan een vertrek gelinkt wordt. PSG zoekt ondertussen naar een vervanger voor Adrien Rabiot, die op vertrekken staat.

Het leek een match made in heaven. Michy ‘Batsman’ Batshuayi trok afgelopen zomer naar Valencia, de club met een vleermuis in het clublogo. De fans daar waren laaiend enthousiast, zeker nadat de Rode Duivel vorig seizoen met de ogen dicht scoorde bij Valencia. Maar het droomhuwelijk draaide uit op een flop. Batshuayi kwam over alle competities heen twintig keer in actie, maar slechts negen keer als basisspeler en amper vier keer bleef hij de volledige match tussen de lijnen. Tot dusver wist hij nog maar drie doelpunten te maken.

Trainer Marcelino is dan ook niet onder de indruk - hij liet Batshuayi zelfs even uit de selectie - en zou zo snel mogelijk af willen van de aanvaller, meldt Marca. Valencia kent een moeilijk seizoen met een magere 14e stek in La Liga. Om de ommekeer in te zetten wil het in januari enkele goeie transfers doen, maar dan moeten er eerst een paar spelers vertrekken. De Spaanse club onderhandelt dan ook met Chelsea over het stopzetten van de huur van Batshuayi.

Michy Batshuayi baalt: Valencia wil hem kwijt. Foto: REUTERS

Wat er dan met de 25-jarige spits moet gebeuren, is een vraagteken. Enkele clubs, waaronder AS Monaco en ex-ploeg Marseille, houden de situatie naar verluidt nauwlettend in de gaten en eerder weerklonken de namen van AC Milan en AS Roma al. Volgens Het Laatste Nieuws hebben The Blues hem echter aangeboden bij Crystal Palace. Maar The Sun weet dat het zomaar kunnen dat Maurizio Sarri hem een kans geeft bij Chelsea. De Italiaan is niet tevreden met Alvaro Morata en ook Olivier Giroud heeft moeite om zich door te zetten. Een meer beweeglijke spits zoals Batshuayi zou niet misstaan in het systeem van de voormalige Napoli-coach.

“Özil heeft wel een toekomst bij Arsenal”

In Engeland gonsde het de voorbije dagen geruchten over een vertrek van Mesut Özil bij Arsenal. Coach Unaï Emery liet hem deze week uit de selectie voor het League Cup-duel met Tottenham, wat de geruchtenmolen direct in gang zette. Vrijdag verklaarde Emery op zijn persconferentie echter dat de Duitse middenvelder wél nog een toekomst heeft in het Emirates Stadium. “Ik wil elke speler met een goede mentaliteit die ons kan helpen. Hij geeft ons kwaliteit, we hebben hem nodig.” Özil zit dit weekend alvast wel in de selectie voor het treffen met Burnley.

Mesut Özil, blijft hij of niet? Foto: Photo News

Bij stadgenoot Tottenham is het uitkijken of ze deze winter wel iemand halen, want afgelopen zomer strikte het geen enkele transfer. De voorbije dagen werd Mats Hummels in de Engelse pers nadrukkelijk aan de Spurs gelinkt, maar Bayern ontkende in alle toonaarden.

Hummels werd overigens ook gelinkt aan Chelsea, dat dus waarschijnlijk Batshuayi ziet terugkeren. Of hij de spits is die Sarri nodig heeft, is voorlopig koffiedik kijken. The Blues zouden namelijk ook hun oog hebben laten vallen op Callum Wilson, spits bij Bournemouth. Gianfranco Zola, assist bij Chelsea, verklapte dat eerder deze week voor het treffen met The Cherries in de Carabao Cup. Wilson maakte dit seizoen indruk met negen doelpunten en vijf assists. Bournemouth-manager Eddie Howe kon niet lachen met de openlijke uiting van Zola. “Hij is onze speler en is gefocust op ons. We willen hem niet verkopen.”

PSG kijkt naar Liverpool

De Franse titel is al binnen voor PSG, maar het echte doel blijft de Champions League. In de volgende ronde wacht met Manchester United al een eerste klepper op de Parijzenaars. PSG hoopt in januari om zijn kern nog wat te versterken en mikte daarvoor aanvankelijk op N’Golo Kanté. Die transfer lijkt onbegonnen werk en dus speurt PSG nu rond in Liverpool. Niet alleen bij The Reds, waar het Fabinho op de radar heeft staan, maar vooral bij Everton.

Volgens L’Équipe hebben de Fransen al contact opgenomen met de entourage van Idrissa Gueye. Diens profiel lijkt op dat van Kanté en Gueye zou een pak goedkoper zijn. PSG ziet deze winter naar alle waarschijnlijkheid Adrien Rabiot vertrekken. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen vast en Barcelona wordt nadrukkelijk genoemd als nieuwe bestemming voor de middenvelder.