Prins Laurent tijdens bezoek aan ‘daklozen en hun huisdier’: “Ik ben gelukkig als anderen gelukkig zijn”

Prins Laurent, prinses Claire en hun drie kinderen hebben een bezoek gebracht aan de winteropvang voor “daklozen en hun huisdier”, een initiatief van de Stichting Prins Laurent in Brussel. Dankzij de stichting hebben de voorbije twee jaar zes daklozen de weg gevonden naar een job, zo wist de prins trots te vertellen.

Het was zijn eerste activiteit in lange tijd waarop de media welkom was. Sinds de heisa rond het bezoek van Laurent aan de Chinese ambassade vorig jaar en de sanctie die hij daarvoor kreeg van de regering, hield de prins zich ver weg van de pers. Maar naar “daklozen en hun huisdier” komt hij graag. Niet alleen, maar met zijn hele gezin.

“De kinderen moeten beseffen dat de wereld soms moeilijk is”, zei prins Laurent. “Dat hebben ze al meegemaakt door het feit dat ik door velen bekritiseerd werd.”

“Nu zien ze hoe belangrijk het is dat mensen gelukkig zijn. Minderbedeelden hebben ook het recht om gelukkig te zijn. En ik ben gelukkig als anderen gelukkig zijn.”