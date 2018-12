Hoogspanning bij SP.A: keuren leden bestuursakkoord met De Wever goed?

Antwerpen - De zenuwen staan strak gespannen bij het Antwerpse SP.A-bestuur. Tegen zaterdagmiddag weten ze of hun achterban het ‘ontwerp-bestuursakkoord’ dat de socialisten sloten met de N-VA van Antwerps burgemeester Bart De Wever en Open VLD goedkeurt.

Crasht de Bourgondische coalitie nog voor ze goed en wel begonnen is? Dat is de vraag bij aanvang van het ledencongres van de Antwerpse SP.A. Daar moeten de leden vandaag het bestuursakkoord met N-VA en Open VLD goedkeuren. Maar de dissidenten roerden zich de afgelopen twaalf uur.

“Keur het bestuursakkoord niet goed.” Zo luidde gisteravond plots de boodschap van Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Güler Turan aan de Antwerpse SP.A-leden. Daarmee ging ze lijnrecht in tegen onderhandelaars Tom Meeuws, Jinnih Beels en Yasmine Kherbache. De oproep van Turan, die twee gemeenteraadsleden achter zich zou hebben en gehoor vindt bij de vakbond ABVV en de groep ‘Wij Zijn Socialisten’, was een opdoffer voor de onderhandelaars van SP.A, N-VA en Open VLD. Die stelden gisteren aan de zijde van Bart De Wever hun bestuursakkoord voor, getiteld “De Grote Verbinding”. Maar van verbinding was voor Turan geen sprake. “Dit akkoord is asociaal en repressief”, vond ze.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen Turan vandaag achter zich krijgt in haar opstand tegen de Antwerpse partijtop. Maar de opkomst zaterdagmorgen voor de algemene ledenvergadering was uitzonderlijk groot. “We hebben nog nooit zoveel volk gezien op een vergadering”, luidt het. Het was dan ook aanschuiven aan het bondsgebouw van de socialistische vakbond ABVV in de Antwerpse Ommeganckstraat, waar de stemming plaatsvindt.

Naast Güler Turan zouden ook de verkozen raadsleden Hicham El Mzairh en Karim Bachar weigerachtig staan tegenover het bestuursakkoord. Samenwerking met De Wever ligt sowieso moeilijk, en echt grote trofeeën hebben de socialistische onderhandelaars volgens de meeste politicologen niet binnengehaald tijdens de onderhandelingen. Bovendien blijft het hoofddoekenverbod gehandhaafd, en dat ligt erg moeilijk bij de allochtone achterban.

Foto: lej

Toch bestond de opkomst vanmorgen vooral uit ‘klassieke’ partijleden: oude getrouwen en vakbondsleden. Er bleek dus niet massaal gemobiliseerd bij de allochtone achterban. Bij de partijtop verwachten ze het een moeilijke discussie, maar wel een - nipte - goedkeuring. Of die er effectief komt, weten we wellicht pas na de middag. Hoewel de vergadering officieel begon om 9.30 uur, stonden er om 10 uur nog altijd leden aan te schuiven om binnen te kunnen.

En zelfs al krijgt het akkoord een fiat krijgen, dan is het maar de vraag in welke mate deze ploeg zal samenhangen. In mei volgen alweer verkiezingen. De Wever zal als N-VA-voorzitter geregeld naar voren moeten treden op nationaal niveau, zonder zijn partners in de Sinjorenstad voor de borst te stoten. Knap lastig.