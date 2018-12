Eden Hazard is als Eddy Merckx, zegt Merckx zelf

Eden Hazard, en niemand anders, verdient het vanavond om Sportman van het Jaar te worden. Dat is althans de mening van wielericoon Eddy Merckx, zelf zes keer verkozen tot beste sportman. Meer zelfs, Merckx vindt dat de Rode Duivel hem stilaan benadert als nationaal sporticoon. ‘’Hij wordt in het noorden en het zuiden van het land bewonderd, hij is geniaal.’’

De stemmen voor de verschillende trofeeën zijn geteld, vanavond weten we meer. Bij de mannen wordt het een strijd tussen Europees kampioen marathon Koen Naert, snelschaatser Bart Swings goed voor olympisch zilver op de massastart, en Rode Duivel Eden Hazard. Hij leidde de Duivels op het WK in Rusland naar brons, en was één van de absolute uitblinkers in het team.

De Franstalige krant La Dernière Heure ging te rade bij diverse sportlui om hun appreciatie te kennen, en vroeg ook Eddy Merckx om zijn opinie. Voor de wielerkampioen lijdt het geen twijfel wie vanavond de trofee moet krijgen. ‘’Eden Hazard. Je moet gek zijn om niet van hem te houden. Hij is een uitzonderlijke speler. Als hij wint vanavond, is dat verdiend. Meer zelfs, dan is dat oververdiend.’’

Merckx zelf is recordhouder ‘Sportman van het Jaar’. Tussen 1969 en 1974 won hij zes keer op rij. In 1975 werd hij van de troon gestoten door hoogspringer Bruno Brokken. Op de erelijst gaat hij motorcrosser Stefan Everts (5), Olympisch kampioen Frédérik Deburghgraeve (3) en de renners Philippe Gilbert (3) en Tom Boonen (3) vooraf.

Derde voetballer?

Opvallend, de trofee bestaat sinds 1967 en in al die jaren slaagden slechts twee voetballers – Thibaut Courtois (2014) en Kevin De Bruyne (2015) – erin om de nominatie te verzilveren. En voor Merckx is Eden Hazard dus vanavond de gedroomde derde voetballer op die erelijst. ‘’Zijn techniek is ongelofelijk. Het is gewoon mooi om naar hem te kijken. Hij heeft de ‘vista’ van de allergrootsten en een onwaarschijnlijke dribbelkunst op een vierkante meter. Fysiek is hij bovendien indrukwekkend, met name zeer snel.’’

Merckx vindt dat Hazard op dit ogenblik dé sportman is die zowel in het noorden als het zuiden van het land wordt gewaardeerd. ‘’Hij wordt een soort symbool. Ik hoop echt dat hij, zoals ik, in de geschiedenis van onze sport een icoon wordt. Ik wens echt dat hij even belangrijk wordt voor de sport, zoals ik dat ben geweest.’’