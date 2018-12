Genk legt nu ook topschutter Samatta langer vast

KRC Genk maakt werk van de toekomst. De competitieleider liet zaterdag weten dat het de verbintenis van aanvaller Ally Samatta (25) heeft opengebroken. De huidige topschutter van de Jupiler Pro League zette zijn krabbel onder een contract tot 2021.

De Tanzaniaanse spits arriveerde in januari 2016 bij Genk. Sindsdien scoorde hij 55 doelpunten en gaf hij 14 assists in 141 wedstrijden voor de Limburgers. Met 12 competitiedoelpunten is hij voorlopig topschutter in de Jupiler Pro League. In de Europa League trof hij dit seizoen al negen keer raak.

Eerder deze week verlengden respectievelijk Bryan Heynen (tot 2023) en Jere Uronen (tot 2022) hun contract bij Genk.