Woningen ontruimd, straat verzakt: groot waterlek in Denderleeuw rechtstreeks gevolg van problemen in Sint-Pieters-Leeuw

Denderleeuw / Oudenaken / Sint-Pieters-Leeuw - In Denderleeuw is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat in de Rodestraat een waterleiding sprong. Dat lek is een rechtstreeks gevolg van de leidingproblemen vrijdag in Sint-Pieters-Leeuw.

Het lek ontstond zaterdagochtend rond 7.30 uur. De Rodestraat kwam blank te staan en staat zaterdagvoormiddag nog deels onder water, op sommige plaatsen is het voetpad naar boven gekomen. Op een aantal plaatsen zijn er ook verzakkingen van de straat. Hulpdiensten kwamen ter plaatsen en sloten de straat af. “De technische diensten van watermaatschappij De Watergroep zijn op de hoogte gesteld. Zij zullen de straat openbreken om de situatie te kunnen inschatten”, klinkt het bij de gemeente Denderleeuw.

Foto: screenshot

De breuk is een gevolg van de problemen die zich vrijdag voordeden in Sint-Pieters-Leeuw. Daar was in de nacht van donderdag op vrijdag een krater ontstaan door een groot waterlek. Door de problemen daar werd het water omgeschakeld via de leiding in Denderleeuw. “Vermoedelijk zat hier een zwakke plek, en door de extra druk is de leiding nu gesprongen”, zegt Jan de Nul, schepen voor Openbare Werken, aan Het Laatste Nieuws.

Door het lek werden vijf woningen ontoegankelijk verklaard en moesten die ontruimd worden. De bewoners van die huizen worden opgevangen door familie of in het ontmoetingshuis De Palaver. De getroffen woningen zullen onderzocht worden om te zien of de stabiliteit in orde is. Eén gezin, waarvan de woning er het ergst aan toe is, krijgt tijdelijk een noodwoning van de gemeente ter beschikking.

Krater door lek

Donderdagnacht werden inwoners van de Fazantenlaan en omliggende straten in Sint-Pieters-Leeuw opgeschrikt door het grote waterlek. Dat lek veroorzaakte een grote krater van 15 op 15 meter. Vijf woningen moesten ontruimd worden. Zaterdagochtend konden de vijf gezinnen nog niet naar huis, maar in de loop van zaterdag zal dat wel het geval zijn. De ravage na het lek is groot. Kelders worden intussen ook nog leeggepompt.

“In totaal is een veertigtal woningen, kelders en garages getroffen door de modderstroom”, zegt Elke Hemelings van de dienst communicatie van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. “De opruimingswerkzaamheden in en rond de huizen zijn volop aan de gang. De schade is bijzonder groot. De vijf meest getroffen woningen zijn weer bewoonbaar.”

“Er wordt zoveel mogelijk bijstand verleend door de gemeentelijke ploegen, de brandweer en de schoonmaakbedrijven aangesteld door de verzekeringsmaatschappij van de betrokken inwoners. Het gemeentebestuur en Farys, eigenaar van de gebroken hoofdwaterleiding, appreciëren de inzet van de inwoners. Farys bevestigt dat de schade volledig vergoed wordt”, vervolgt Hemelings.