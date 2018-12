Na haar verdwijning kregen haar ouders te horen dat Natasha (14) vermoord was, maar de waarheid zat al die tijd verborgen in een kast

Natasha Ryan was amper veertien toen ze spoorloos verdween na een bioscoopbezoek in het Australische Rockhampton. Haar verdwijning zette de familie, de buurt, de stad en zelfs de natie op stelten. Wat niemand had gedacht, was dat de waarheid nog meer zou choqueren.

Natasha Ryan verdween op 31 augustus 1998. Ze werd het laatst gezien na een bioscoopbezoek in de stad Rockhampton. Ze stond op straat te praten met een oudere man.

Getuigen verklaarden later aan de politie dat ze nadien een auto met gierende banden hadden horen vertrekken. Er werd meteen een grootschalige zoekactie op touw gezet. Een zoekactie die jaren zou aanslepen en 400.000 dollar zou kosten.

Seriemoordenaar

Maar, geen enkel spoor leidde tot een ontknoping. Tot onderzoekers in een andere zaak een bekentenis kregen van Leonard John Fraser.

Acht maanden na de verdwijning van Natasha Ryan was er in dezelfde stad immers nog een meisje verdwenen: Keyra Steinhardt (9). Zij was op klaarlichte dag ontvoerd, verkracht en vermoord door Leonard John Fraser, die de politie na intense ondervragingen naar haar lichaam bracht.

Om bescherming te krijgen in de gevangenis, waar kinderverkrachters en -moordenaars het zwaar te verduren krijgen, bekende hij ook een aantal andere verdwenen vrouwen vermoord te hebben. Onder wie Natasha Ryan. Details gaf hij niet. Een locatie van het lichaam evenmin. Maar de politie geloofde hem.

“Natasha leeft nog”

Na bijna vijf jaar van hartverscheurende onzekerheid dacht de familie dat de zaak daarmee afgerond was. Op wat haar zeventiende verjaardag zou zijn, hielden ze een herdenkingsdienst.

Maar een aantal jaar later kregen de speurders een bizar briefje. “Natasha Ryan is levend en wel”, stond erop te lezen. Daarnaast stond er een vast telefoonnummer genoteerd van een huis in een buitenbuurt van Rockhampton, waar ze verdwenen was.

Niet veel later vielen agenten het huis, gehuurd door Scott Black, binnen. Daar troffen ze Natasha Ryan, toen achttien jaar oud, aan in een kast.

Natasha verkocht haar verhaal aan media en gaf interviews op televisie. Foto: 9News

“Haar moeder was in shock”, zei de advocaat van de familie daar destijds over. “Ze wist niet of ze kon geloven dat haar dochter nog leefde en ze was bang dat het om vals alarm ging.”

Maar niets was minder waar. Natasha leefde nog én ze was zelf weggelopen van huis. Ze had zich bewust afgesloten van de wereld met haar vriendje Scott Black. Toen ze op een gegeven moment wel terug naar huis wou, besefte ze dat de leugen al te groot was geworden. Er was geen weg terug.

Duizenden dollars opstrijken

Na de politie-inval ontstond er een heuse mediastorm. De verdwijning, die meer dan vijf jaar eerder zo'n heisa had veroorzaakt, was net dat tikkeltje erger geworden. Terwijl iedereen getraumatiseerd achterbleef, plukten Natasha en Scott er de vruchten van.

Natasha verkocht haar verhaal voor 250.000 dollar aan de media. Ze poseerde zelfs schaamteloos in de beruchte kast waar ze zich had verstopt. Voor honderdduizenden dollars verkocht ze exclusieve beelden van haar zwangerschappen en haar huwelijk met Scott Black, in 2008.

Ondergedoken

Tot plots de dreigtelefoons begonnen te komen. Mensen vonden dat ze geld moest ophoesten voor het grootschalige politieonderzoek. Anderen wilden Natasha en Scott achter tralies zien. En uiteindelijk werden ze ook veroordeeld: hij omdat hij gelogen had tegen de politie. Zij omdat ze onnodig een groot politieonderzoek had veroorzaakt.

Nu, vijftien jaar na de schokkende ontdekking, leven Natasha en Scott ondergedoken met hun jonge gezin. Toen kozen ze ervoor, nu kunnen ze niet anders. De laatste keer dat ze publiekelijk gezien zijn, was zeven jaar geleden.