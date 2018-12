Open VLD geeft alvast groen licht voor Antwerps bestuursakkoord, spanning bij SP.A

Antwerpen - In Antwerpen hebben de leden van de lokale Open Vld-afdeling zaterdag het ontwerp-bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open Vld unaniem goedgekeurd. Dat zegt de partijleiding, die de eensgezindheid verklaart door te stellen dat bijna het volledige liberale verkiezingsprogramma in het akkoord zou zijn opgenomen.

De goedkeuring komt niet als een verrassing. “Onze leden hebben zojuist het bestuursakkoord unaniem goedgekeurd”, aldus Philippe De Backer (Open Vld). “Dat is logisch want 92% van ons programma vinden we terug in dit akkoord.”

Bij N-VA begon het partijcongres later, bij SP.A zijn de gesprekken al sinds 9.30 uur aan de gang en blijft de spanning te snijden.

Bij N-VA heeft de fractievergadering voorafgaand aan het dagelijks bestuur van de Antwerpse afdeling wel al beslist om voormalig Kamerlid Johan Klaps aan te duiden als fractieleider in de gemeenteraad. Hij volgt Carine Leys op.