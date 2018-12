Antwerpse SP.A-leden keuren bestuursakkoord met De Wever dan toch goed

Antwerpen - Na een bijzonder bewogen ledenvergadering heeft de Antwerpse SP.A-afdeling het omstreden bestuursakkoord met N-VA en Open VLD goedgekeurd. Uiteindelijk stemden 198 leden voor, 78 tegen en 3 militanten onthielden zich. Ook Open VLD en N-VA hebben hun fiat al gegeven. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid over de schepenmandaten én zelfs over de toekomst van de gemeenteraadsleden van SP.A.

Na een urenlange ledenvergadering waar de sfeer vaak erg gespannen was, heeft een meerderheid van de Antwerpse SP.A-leden zich dan toch uitgesproken voor het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ van N-VA, SP.A en Open VLD in Antwerpen.

Er daagden ongeveer 350 militanten op voor wat zich aankondigde als een bijzonder moeilijke algemene ledenvergadering. Na kritische geluiden bij een deel van de achterban en de socialistische vakbond had gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Güler Turan vrijdagavond het vuur aan de lont gestoken. Ze riep de leden op om het ‘ontwerp-bestuursakkoord’ - onderhandeld door Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache - af te keuren wegens “asociaal en te repressief”. Ook twee andere verkozenen zouden zich kritisch opstellen.

Kritiek van nationaal ondervoorzitter en gewezen burgemeester

De partijtop was er dan ook niet helemaal gerust in toen de vergadering zaterdagmorgen omstreeks 9.30 uur van start ging. “We verwachten een goedkeuring, maar het kan nipt worden”, luidde het. Kherbache probeerde de achterban dan ook meteen gerust te stellen: “We hebben al eens bestuurd met N-VA in de Vlaamse regering, dankzij ons hebben we nu een tunnel in plaats van een viaduct over de stad. N-VA zijn niet onze vrienden, maar in een democratie heb je niet de luxe om te besturen met gelijkgezinden.”

Maar de eerste reeks tussenkomsten na de voorstelling door de drie onderhandelaars waren uitgesproken negatief. Onder meer gewezen burgemeester Bob Cools én nationaal ondervoorzitter Stephanie Van Houtven lieten verstaan allesbehalve onder de indruk te zijn van wat er op tafel lag. Bovendien liet ook de jongerenafdeling weten tegen te zullen stemmen.

Discussies slepen urenlang aan

Terwijl verwacht werd dat de stemming tegen 12.30 uur afgelopen zou zijn, sleepten de discussies bijna twee uur langer aan. Maar finaal bleek er dan toch een al bij al overtuigende meerderheid te zijn die bereid was om mee in het bestuur van Bart De Wever te stappen.

“We beseffen dat de taak zwaar zal zijn. We nemen de bezwaren en de twijfels van de mensen mee. We houden jullie zeker op de hoogte, ten alle tijden. We gaan nu samen voor een fundamenteel ander, menselijker en rechtvaardiger beleid”, aldus Jinnih Beels (sp.a) in haar afsluitende speech. Ze gaf ook toe dat het er af en toe hevig en emotioneel aan toe ging.

Eerder op de dag hadden ook de leden van Open VLD het akkoord al unaniem goedgekeurd. Later volgde ook N-VA dat voobeeld. En zo kan op 1 januari dan toch een nieuw bestuur van N-VA, Open VLD en SP.A van start gaan.

Quid dissidente gemeenteraadsleden

Vraag is wel wat de dissidente SP.A-gemeenteraadsleden nu gaan doen. Hicham El Mzairh liet eerder immers al verstaan dat hij overwoog om als onafhankelijke te gaan zetelen als SP.A in zee ging met de N-VA van De Wever. Bovendien moet SP.A ook op zoek naar een nieuwe kandidaat-schepen. Güler Turan kondigde immers aan dat ze het haar aangeboden schepenmandaat van drie jaar zou weigeren. En ook Karim Bachar stemde net als zijn twee collega’s tegen het bestuursakkoord. Dat maakt dat liefst drie van de zes verkozenen van SP.A het bestuursakkoord verwerpen.

Geen van de drie wou na afloop van de vergadering verdere duidelijkheid geven over de toekomst. Maar als ze besluiten om zich af te scheuren en als onafhankelijke, dan komt de coalitie van De Wever meteen onder druk te staan, en heeft ze in principe slechts evenveel zetels als wanneer N-VA toch met CD&V in zee was gegaan.

Geen derde schepenmandaat?

Vast staat al wel dat Jinnih Beels schepen voor Onderwijs en Jeugd wordt. Tom Meeuws zou schepen van Sociale Zaken worden. “Maar dat mandaat is niet meer dan een lege doos”, liet Bob Cools al verstaan tijdens de SP.A-vergadering.

Het derde schepenmandaat waarop SP.A voor de helft van de legislatuur aanspraak maakte, kan dus enkel nog naar Kherbache gaan, maar zij liet eerder al verstaan dat haar ambities niet op het stedelijke niveau liggen.