Honderden spreeuwen vallen dood uit bomen in Nederlands park, onderzoek legt vermoedelijke oorzaak bloot

Honderden spreeuwen, die in oktober en november dood werden gevonden in en rondom het Huijgenspark in Den Haag, zijn waarschijnlijk gestorven door een natuurlijke vergiftiging van de taxusplant. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Wageningen Bioveterinary Research laboratorium (WBVR) in Lelystad. Het gaat in ieder geval niet om opzettelijke vergiftiging en ook een virus werd al eerder uitgesloten.

Het WBVR heeft samen met onderzoeksinstituut RIKILT gifstoffen van de Taxus baccata gevonden in de organen van de spreeuwen.

Vogels eten het vruchtvlees van de besjes van deze taxusplant, maar ze komen normaliter niet in aanraking met de gifstoffen, omdat die in de pitten zitten. De vogels poepen die pitjes normaal gesproken ongeschonden uit. Hoe en waarom de spreeuwen het gif toch binnen hebben gekregen, is nog niet duidelijk. Daarnaar loopt nog onderzoek.

Honderden dode spreeuwen

Rondom het park ontstond veel commotie bij omwonenden toen honderden spreeuwen dood uit de bomen vielen. Het park werd een tijdlang afgezet en tot verboden gebied voor huisdieren verklaard.

Raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren in Den Haag had zelfs het gevoel in een ‘crime scene’ te zijn beland, bewoners vreesden voor vergiftiging van hun huisdieren en op de redactie van De Telegraaf meldden zich diverse mensen die een link legden met vermeende tests met het nieuwe 5G mobiele netwerk.

Volgens het WBVR wijst echter alles op de Taxus baccata. Er komt nog wel een extra analyse naar de vermoedelijke taxusvergiftiging. De uitslag daarvan komt begin januari.