Drama in Nederland: vader steekt zoon (12) dood, andere zoon (15) kan vluchten

In een woning in de Nederlandse stad Arnhem is zaterdag een lichaam gevonden. Het zou gaan om een steekpartij binnen een gezin. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Volgens de eerste berichten zou een vader zijn twee zoons hebben aangevallen. Bij de steekpartij zou de zoon van 12 om het leven gekomen zijn. Een tweede zoon van 15 zou op de vlucht geslagen zijn.

De man zou hem nog achterna gerend zijn, maar daarbij werd hij snel opgemerkt en opgepakt door de politie. De politie wil de identiteit van de betrokkenen echter nog niet bevestigen, zo meldt De Telegraaf.

Volgens buurtbewoners woonde het gezin nog maar zes of zeven weken in de straat. Naast twee zoons heeft de man ook een dochter. De moeder van de kinderen zou in Duitsland wonen.

Op dit moment doet de technische recherche onderzoek en zijn er hekken geplaatst voor de woning.