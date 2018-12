Verhaal van Arthur (18) laat niemand onberoerd: “Kwam vorig jaar te weten dat mijn vader zelf uit leven stapte”

Aalst - Een erg emotioneel moment tijdens De Warmste Week van Studio Brussel. Toen Arthur (18) zaterdag het aangrijpende verhaal vertelde over de dood van zijn vader, kon Eva De Roo haar tranen niet bedwingen. “Ik kwam pas vorig jaar te weten dat hij zelf uit het leven stapte”, liet hij weten.

Arthur was amper vier jaar toen hij zijn vader Bart verloor. “Het is jammer dat ik hem niet goed heb gekend”, zei hij. “Hij was iemand die veel met muziek bezig was, en ik nu ook als deejay.” Een mooie aanleiding voor Arthur om Party for Life te organiseren. De opbrengst van de fuif in Aalst gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.