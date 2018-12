Napoli met grote moeite voorbij staartploeg, Mertens geeft beslissende assist

Napoli heeft er op speeldag 17 van de Serie A alvast voor gezorgd dat het gat met koploper Juventus niet groter kan worden. Het nummer twee van de Italiaanse competitie won van SPAL, dat pas zestiende is. Van een leien dakje ging echter niet voor de Azzurri: het werd slechts 1-0. Raul Albiol scoorde in de blessuretijd van de eerste helft, Dries Mertens gaf de assist.

Door de nipte zege komt Napoli op 41 punten. Leider Juventus heeft er 46, maar komt zondagavond wel nog in actie tegen AS Roma. Napoli lijkt op een klein kerstwonder te moeten hopen om in te lopen, want Roma maakt een zwak seizoen mee en staat voorlopig pas negende - al kan het bij winst op een gedeelde vijfde plaats komen. Bovendien pakte Juventus 46 op 48 in de eerste 16 competitiewedstrijden.

Nog in de Serie A deed het Fiorentina van Kevin Mirallas een heel goede zaak. De Viola gingen in San Siro met 0-1 winnen van AC Milan. Federico Chiesa zorgde na 73 minuten voor het enige doelpunt van de partij. Mirallas begon in de basis en werd na 62 minuten gewisseld. Fiorentina sluipt zo dichterbij in de stand: het is nu zevende met 25 punten en kampeert vlak achter Sampdoria (26 punten), Milan (27 punten) en Lazio (28 punten).