Bart De Wever denkt er ondertussen het zijne van

Antwerpen - Het zijn mooie tijden voor Bart De Wever: zijn N-VA lijkt als winnaar uit de regeringscrisis te komen, vrijdag mocht hij op zijn verjaardag aankondigen dat de onderhandelingen over zijn ‘Bourgondische coalitie’ succesvol werden afgerond, en zaterdag keurden alle betrokken partijen het bestuursakkoord van die coalitie goed.

De Wever kan dan ook met een gerust gemoed op vakantie vertrekken maandag, en dat stemde hem duidelijk goedgezind. Na de goedkeuring van het Antwerpse bestuursakkoord op het N-VA-congres stuurde hij een veelzeggende tweet de wereld in.

Met zijn ‘I love it when a plan comes together’ verwijst De Wever naar Hannibal Smith, de aanvoerder van het legendarische ‘A-team’ uit de gelijknamige tv-serie uit de jaren tachtig. Of de interne strubbelingen bij SP.A naar aanleiding van het goedgekeurde ook tot het plan behoorden, is evenwel niet duidelijk…