Duizenden mensen vieren winterzonnewende in Stonehenge

Met muziek en deels verkleed hebben duizenden mensen de winterzonnewende gevierd aan het megalythische monument van Stonehenge in het zuiden van Groot-Brittannië. Na de langste nacht van de winter verwelkomden ze zaterdagmorgen de zonsopgang, aldus de BBC. Ze waren in de vroege ochtend gearriveerd en moesten tot 7.15 uur (8.15 uur Belgische tijd) wachten om binnen de ring van het monument uit de Jonge Steentijd te geraken. De politie was ter plekke om een en ander in goede banen te leiden.