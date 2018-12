Manchester City verliest in eigen huis ondanks eerste goal Kevin De Bruyne, ook Eden Hazard en Chelsea onderuit

Werk aan de winkel voor Manchester City en Chelsea in deze kerstperiode. Zoveel is duidelijk na speeldag 18, want beide teams verloren in eigen huis en zien leider Liverpool uitlopen. Manchester City - waar Kevin De Bruyne een halfuur meespeelde én scoorde - verloor met 2-3 van nummer vijftien Crystal Palace, terwijl Eden Hazard met Chelsea nipt de duimen moest leggen tegen Leicester City (0-1).

Voor Manchester City leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht tegen het kleine Crystal Palace, waar Christian Benteke nog altijd in de lappenmand ligt met een knieblessure. De landskampioen kwam vlak voor het halfuur op voorsprong via Ilkay Gündogan. Een simpele zege leek in de maak, maar op twee minuten tijd stond de wedstrijd plots op zijn kop. Jeffrey Schlupp stelde gelijk in minuut 33 en twee minuten later stond het zowaar 1-2 na een wereldgoal van Andros Townsend.

Het moest dus in de tweede helft gebeuren voor de Citizens, maar al snel liep het helemaal mis. Nadat Townsend van dichtbij op de staak kopte, maakte Kyle Walker een fout op Meyer. De bal ging op de stip. Kapitein Luka Milivojevic, ooit nog verguisd bij Anderlecht, legde de 1-3 feilloos binnen. Iets na het uur mocht Kevin De Bruyne invallen. Een zege leek er niet meer in te zitten, maar in de slotfase werd het plots nog spannend na een heerlijke - hetzij lucky - goal van De Bruyne, zijn eerste in de Premier League dit seizoen. De Rode Duivel lanceerde een voorzet vanaf de rechterflank, maar zag die pardoes in doel verdwijnen: 2-3. Verder kwamen de Citizens niet meer, ondanks een groot slotoffensief.

Op Stamford Bridge nam Chelsea, dat de hele wedstrijd met Eden Hazard tussen de lijnen stond, het op tegen Leicester City. Ookzouden zich echter laten verrassen. Jamie Vardy scoorde vlak na de pauze de 0-1 voor de Foxes, en dat zou ook de eindstand blijken. In de blessuretijd trof Marcos Alonso nog de paal namens de thuisploeg. Het mocht echter niet zijn voor Chelsea, dat met een 9 op 18 de voeling met de top verliest.

In het klassement is Liverpool leider met 48 punten, terwijl Manchester City nu al op 4 punten volgt. Nummer drie Tottenham Hotspur volgt op 9 eenheden, maar speelt zondagavond wel nog op het veld van Everton. Chelsea deelt de vierde plaats met Arsenal, dat eerder op de dag won van Burnley: beide Londense clubs tellen 37 punten.

