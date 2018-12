Michael Verschueren voor Moeskroen-Anderlecht: “We ronden de komst van de nieuwe trainer pas af in januari”

Anderlecht speelt momenteel zijn eerste wedstrijd in het post-Vanhaezebrouck-tijdperk op het veld van Moeskroen. Algemeen manager Michael Verschueren sprak voor het begin van de wedstrijd met de pers.

Verschueren had er drukke dagen opzitten. Niet alleen vond hij met Frank Arnesen een nieuwe technisch directeur, tegelijkertijd moest hij trachten de sputterende trein opnieuw op de rails te zetten. “Ik heb dan ook met de spelers gesproken”, klonk het. “Drie sessies, met verschillende taalgroepen. Dat was heel leerrijk en nodig. Het is geen kritiek naar Hein, dat niet. Maar we moesten zoeken wat er scheelt want deze groep kan beter dan wat ze de jongste weken hebben getoond. Er zijn een aantal feiten naar boven gekomen en daar is de voorbije week hard op gewerkt. We hebben zeker geen bocht genomen maar het was belangrijk om weten wat ze wel en niet goed vinden.”

De sterke man wil een reactie. Verschueren: “Absoluut. En ze hebben de belofte gemaakt om er alles aan te doen, naar de trainer en naar ons toe. Ik voel dat de grinta aanwezig is. Er is heel hard getraind deze week.”

Intussen wordt de zoektocht naar een nieuwe coach verder gezet. En daar zal TD Frank Arnesen een stem in hebben. “Frank zal mee beslissen over nieuwe trainer”, klinkt het. “Hij begint drie januari. Iedereen vraagt me of we al een coach hebben maar we willen niet overhaasten. Er lopen gesprekken, we gaan niet afronden voor begin januari. We gaan op het gepaste moment communiceren, zoals we met Arnesen hebben gedaan. Sportief? We gaan proberen om twee matchen nog te winnen. Al wordt dat niet simpel: het is geen excuus maar we hebben momenteel veel geblesseerden.”