Massa volk op uitvaart van koppel dat gelijktijdig stierf: “Hoe sterk kunnen twee mensen verbonden zijn?”

Heist-op-den-Berg - In een bomvolle Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede Parochiekerk in Zonderschot (Heist-op-den-Berg) is zaterdag afscheid genomen van Jos Claes en Gusta Schoovaerts. Ze stierven op hun 89ste op quasi hetzelfde moment en dat maakte duidelijk veel los bij alle aanwezigen.

Het koppel is heel bekend in het gehucht, want ze zijn jarenlang actief geweest bij de Chiro, KWB, Ziekenzorg, 11.11.11, KAV, de catechesewerking, de Vlaamse Kermis en nog veel meer. De kerk zat dan ook afgeladen vol. Hun bijzondere manier van sterven, ze stierven op 13 december omring door familie quasi gelijktijdig terwijl ze naast mekaar lagen in hun bed, zorgde nog voor een extra laag. “Dit was een enorm pakkend verhaal. Het is droevig, maar ook zo mooi”, klonk het bij de aanwezigen.

Foto: rr

64 jaar nadat ze in deze kerk het jawoord hadden gegeven, stonden nu hun beide urnes naast mekaar voor het altaar. In de dienst werd er dan ook veelvuldig verwezen naar hun unieke heengaan. “Jos en Gusta namen samen op hetzelfde moment afscheid van dit aardse leven. We zijn dankbaar voor de kleine en grote dingen die ze samen mochten delen. Ze zeiden soms: als we toch maar eens samen mochten gaan. Hun droom werd als bij wonder werkelijkheid. Hoe sterk kunnen twee mensen verbonden zijn?”, klonk het.

Zoon René liet een zeer uitgebreide levensschets van hen voorlezen door Johan Cluytens. Zo vertelde hij over hoe Jos er moeite mee had dat hij maar tot zijn veertiende naar school mocht gaan, maar hoe hij later toch zijn plaats vond. En hoe Gusta zich toelegde op haar gezin met acht kinderen, maar tegelijk als dorpspsycholoog fungeerde en ook een vrouw van de wereld was. Zo stelde ze plakboeken samen, onder andere over president Richard Nixon en Paus Johannes Paulus II, twee figuren naar wie ze opkeek.

Hij besloot met een verhaal over het moment dat ze in het hiernamaals aankomen. “Eindelijk zijn jullie in de hemel. Echt iets voor jullie om zo lang te twijfelen wie er eerst naar hier zou komen. Sint-Pieter heeft er dan maar een gezamenlijk reisje van gemaakt.”