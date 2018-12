Weg sfeer: dronken en naakte man gaat in Wisconsin de kerstversiering van zijn buren te lijf

Een vreemd burenruzie in het Amerikaanse Wisconsin. De politie heeft daar afgelopen woensdag een 61-jarige dronken en naakte man gearresteerd. Hij was de kerstversiering van zijn buren te lijf gegaan en beschuldigde hen ervan heroïne te verkopen.

De 61-jarige man was duidelijk niet in de kerstsfeer want afgelopen woensdag moest de politie hem arresteren nadat hij de kerstversiering van zijn buren te lijf ging. De agenten konden vaststellen dat de man danig onder invloed van alcohol was, ook had hij al zijn kleren uitgedaan.

De man bazelde dat de politie “iets moest doen aan het heroïneprobleem” in de buurt. Volgens hem waren die buren wiens kerstversiering hij vernield had heroïnedealers. Hij keerde zich zelfs tegen de agenten en beschuldigde de politie ervan samen te werken met de zogenaamde dealers. Waarop de agenten besloten hem op te pakken. De arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. Hij bedreigde de buren met geweld en schold ook de agenten de huid vol. De man weigerde tevens schoenen aan te doen.

De agenten konden geen drugs aantreffen in het appartement van de buren, ook de gewelddadige . Na een ademtest bleek de man 2,1 promille in zijn bloed te hebben.

De man heeft zijn roes mogen uitslapen in de cel en werd vrijgelaten op borg.