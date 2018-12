Voormalige Saudische hervormer prins Talal bin Abdulaziz overleden

De vroeger in Saudi-Arabië als hervormingsgezind bekende prins Talal bin Abdulaziz al-Saud is volgens Arabische media en familieleden op 87-jarige leeftijd gestorven. Zijn zoon Abdelaziz bevestigde het overlijden zaterdag op Twitter. De halfbroer van de Saudische koning kampte al geruime tijd met een slechte gezondheid.

In de jaren 60 verbleef prins Talal in ballingschap in het buitenland, omdat hij zich openlijk tegen het koningshuis in Saudi-Arabië verzette. Later keerde hij naar het koninkrijk terug en hield zich vooral bezig met liefdadigheid, onder andere als ambassadeur van het VN-Kinderfonds Unicef. Hij was ook de stichter van de eerste meisjesschool in Riyad en financierde de studies van vele Saudische meisjes in het buitenland.