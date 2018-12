Het was nipt, maar Eden Hazard is Sportman van het Jaar 2018: “Met dank aan mijn teamgenoten”

Voetballer Eden Hazard is zaterdag op het Sportgala in de Docks Dome Event Hall in Brussel verkozen tot Sportman van het Jaar. De kapitein van de Rode Duivels haalde het met 736 punten nipt voor marathonloper Koen Naert (717 ptn). Schaatser (en skeeleraar) Bart Swings werd derde met 325 punten.

Hazard werd door 94 journalisten op de eerste plaats gezet in hun stemformulier. Dat gaf de doorslag in de einduitslag. Naert moest het immers doen met 79 eerste plaatsen. Het is de derde maal in de laatste vijf jaar dat een voetballer tot Sportman van het Jaar gekozen wordt. In 2014 en 2015 ging de prijs naar respectievelijk Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne.

Eden Hazard kende een grand cru 2018, met als bekroning een bronzen medaille met de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland. De sterspeler van Chelsea liet op de Wereldbeker zijn beste voetbal zien en leidde de Duivels onder meer naar een historische zege tegen topfavoriet Brazilië. In clubverband bezorgde hij Chelsea in mei de FA Cup. In de competitie vielen de Blues als vijfde naast de top vier en bijhorende Champions League-vetpotten.

Koen Naert beleefde op het EK atletiek in Berlijn zijn gloriemoment met goud op de marathon. De West-Vlaming finishte in een persoonlijk en kampioenschaprecord van 2u09:52. Bart Swings bezorgde ons land op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in het schaatsen zilver op de massastart, de eerste Belgische medaille sinds de bronzen plak van Bart Veldkamp in 1998.

Laconiek en dollend, zoals altijd

Op kenmerkende wijze – laconiek en dollend - onthaalde Eden Hazard het bericht dat hij de 52ste Sportman van het Jaar is. “Aan wie ik dit te danken heb? Aan mezelf natuurlijk. Neen hoor, een grapje. Ik weet dat je geacht wordt het te zeggen, maar het klopt ook echt: zonder mijn ploegmaats en zonder de staf kan ik niets. Wij hebben op het WK een prachtig verhaal geschreven, dat een heel land trots heeft gemaakt.” Dat België zich in Rusland naar WK-brons en naar mondiale sympathie voetbalde, lag ook aan Eden Hazard. Hazard heeft in het voetbal al een stel individuele onderscheidingen verzameld. Zo werd hij meermaals Speler van het Jaar in zowel Frankrijk als Engeland, maar dit is zijn eerste sportoverschrijdende trofee. Een grijns: “Wel een zwaar ding, overigens. Maar laat me ook zeggen dat ik trots ben dat België zo’n mooi sportjaar achter de rug heeft. Ik ben blij dat ik daar heb kunnen toe bijdragen. Hopelijk wordt het de volgende jaren nog beter.”