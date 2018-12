Touring wil vangrails rond élke ‘gevaarlijke’ boom langs Vlaamse wegen

Er moeten vangrails komen rond bomen langs drukke wegen. Dat moet het aantal zware ongevallen verminderen, zegt Touring. “Een kwart van de verkeersdoden is te wijten aan obstakels buiten de weg.” Wegbeheerder AWV noemt het plan “ondoenbaar”.

Gesloten vangrails rond bomen, ze zullen volgens mobiliteitsorganisatie Touring helpen om het aantal doden in het verkeer terug te dringen. Niet rond elke boom, maar wel rond bomen die op gevaarlijke plekken staan langs de weg. “Je kan die plekken perfect opsporen als je de ongevallen op onze wegen analyseert”, zegt Danny Smagghe van Touring.

Volgens Touring viel in 2017 een kwart van de doden op onze wegen – 165 van de 615 – door een “obstakel buiten de weg”. “En bomen springen eruit en nemen het grootste aandeel daarvan voor hun rekening”, zegt Smagghe. Daarom moeten die bomen omringd worden door gesloten vangrails, vindt Touring. “Niemand verdient het om door een onoplettendheid of verstrooidheid te sterven tegen een boom of verlichtingspaal.”

“Dit is ondoenbaar”

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van het wegennet, noemt het idee “ondoenbaar”. “Er ligt geen plan klaar om proactief alle bomen te gaan omringen met vangrails”, zegt woordvoerster Veva Daniels.

De bomen die langs gewestwegen staan, blijven er dus, zegt Daniels. “Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Bij heraanleg van een weg hanteren we een veiligheidsstrook die we zo botsvriendelijk mogelijk maken, met zo weinig mogelijk obstakels. Hoe breed die strook is, hangt af van hoe snel je er mag rijden (als de maximumsnelheid 70 per uur is, gaat het om 3 meter, nvdr.).”

Binnen die zone mogen sinds een vijftal jaar alleen traaggroeiende bomen worden gezet die maximaal 10 centimeter dik mogen worden en daarna gesnoeid worden.

Protest

“Dat is op zich al goed”, zegt Smagghe. “Het percentage dodelijke ongevallen door een obstakel is ook al wat gezakt bij vroeger. Maar op bestaande wegen gebeurt er niets. Het gaat dus nog niet ver genoeg. Met aangepaste vangrails of andere obstructies aan bomen kan je nog veel meer doen. Bovendien heb je behalve de grotere gewestwegen ook heel veel kleinere gemeentewegen waar óók bomen dicht naast de rijweg staan. De gemeentebesturen zouden daar veel meer in gesensibiliseerd moeten worden.”

Tegen minder of dunnere bomen langs de weg bestaat al langer protest. Toen vorig jaar bekend raakte dat er alleen nog traaggroeiende bomen zouden worden geplant langs nieuw aangelegde wegen, protesteerden 75 organisaties en vaklui tegen die beslissing. Ze verwezen naar een Franse studie, waaruit bleek dat bomen langs de weg drie op de vier bestuurders net trager doen rijden.